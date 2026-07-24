Leila Pereira é a presidente do PalmeirasCesar Greco / Palmeiras
"Tínhamos interesse no Danilo e fizemos um grande esforço financeiro para tentar contratá-lo, mas o Botafogo não quis negociá-lo conosco e vida que segue. Confiamos plenamente no nosso elenco, que é muito forte, e no trabalho da nossa comissão técnica", afirmou a mandatária.
Leila também deixou as portas abertas a um eventual retorno do jogador. "Já ganhamos um título neste ano, o Campeonato Paulista, e continuamos focados em busca de novas conquistas. Desejo o melhor ao Danilo, que é uma Cria da Academia e certamente vai voltar à sua casa no futuro."
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