Leila Pereira é a presidente do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Leila Pereira é a presidente do PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 24/07/2026 08:22





"Tínhamos interesse no Danilo e fizemos um grande esforço financeiro para tentar contratá-lo, mas o Botafogo não quis negociá-lo conosco e vida que segue. Confiamos plenamente no nosso elenco, que é muito forte, e no trabalho da nossa comissão técnica", afirmou a mandatária. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se manifestou após o Botafogo recusar a proposta de R$ 160 milhões pelo meia Danilo . O meia foi utilizado pelo Alvinegro no empate com o Vitória em 0 a 0 nesta quinta-feira (23), chegando a 13 partidas no Campeonato Brasileiro e, por isso, o jogador não pode mais ser vendido a nenhum clube da Série A."Tínhamos interesse no Danilo e fizemos um grande esforço financeiro para tentar contratá-lo, mas o Botafogo não quis negociá-lo conosco e vida que segue. Confiamos plenamente no nosso elenco, que é muito forte, e no trabalho da nossa comissão técnica", afirmou a mandatária.

A novela envolvendo Palmeiras e Danilo se estendeu por meses, desde antes da Copa do Mundo. O clube paulista manteve conversas com o staff do jogador, mas as negociações se encerraram.



Leila também deixou as portas abertas a um eventual retorno do jogador. "Já ganhamos um título neste ano, o Campeonato Paulista, e continuamos focados em busca de novas conquistas. Desejo o melhor ao Danilo, que é uma Cria da Academia e certamente vai voltar à sua casa no futuro."