Franclim Carvalho orienta o time em Botafogo x Vitória - Vítor Silva/Botafogo

Franclim Carvalho orienta o time em Botafogo x VitóriaVítor Silva/Botafogo

Publicado 23/07/2026 23:23 | Atualizado 23/07/2026 23:24

Rio - Franclim Carvalho não escondeu a irritação com a imprensa por causa das notícias que envolveram o futuro de Danilo. O volante foi alvo do Palmeiras, que insistiu pela contratação, mas o volante entrou em campo no empate do Botafogo com o Vitória por 0 a 0 no Estádio Nilton Santos, nesta quinta-feira (23). Dessa forma, chegou a 13 partidas no Brasileirão de 2026 e não pode mais disputar o campeonato por outra equipe.

"Eu disse antes do jogo que vocês, jornalistas, vou dizer vocês porque é todo mundo, não têm respeitado o Botafogo, não têm respeitado o Danilo, não têm respeitado o futebol brasileiro. Acho que é uma falta de respeito as notícias que têm circulado nos últimos dias. Sinceramente. A mim não me entra na cabeça o que vocês têm feito. Eu tenho que dizer vocês porque é a imprensa toda. Eu todos os dias recebo links ou páginas ou o que quiserem chamar, notícias... Não é todos os dias, é toda hora, por causa do Danilo".

"O Danilo jogou. Por questões regulamentares, já não pode ser transferido no ano de 2026 para mais nenhuma equipe brasileira. E eu chego aqui, você ainda está me perguntando se o torcedor do Botafogo pode estar descansado com o Danilo ou não. Eu acho que o torcedor do Botafogo, se não está descansado, é com a imprensa, porque vocês vão continuar falando deste assunto que a mim causa-me estranheza, sinceramente. Um atleta que nós tivemos na Copa do Mundo representando a nossa Seleção ter sido tratado assim. A situação foi muito mal gerida da vossa parte de vocês".

O camisa 8 foi relacionado para enfrentar o Vitória e foi acionado durante o segundo tempo. O treinador explicou por que o volante iniciou a partida no banco de reservas e não entre os titulares.



"O Danilo estava disponível, foi relacionado, entrou no jogo. Por que é que não jogou de início? Porque não tinha condição física para. Como o Monzón não tinha, como o Paulinho não tinha e não tem, como o Gabriel [Batista] está atrás do Warleson nesse aspecto. Só, pura e simplesmente. Pois o treinador tem que decidir".

"Jogou? Jogou, porque o treinador entendeu que o Danilo poderia acrescentar naqueles 25, 30 minutos. Apenas isso. Para mim, e peço desculpa pela forma como estou respondendo, mas é um não assunto a questão do Danilo. Está aí a diretoria. Vocês agora dizem-me, mas quanto é que custa o Danilo? Não perguntem a mim, perguntem à diretoria. O Danilo está disponível para jogar e para treinar. Joga e treina".