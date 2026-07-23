Bastos não é mais jogador do BotafogoReprodução / BID
O defensor não se reapresentou no CT Lonier depois da pausa para a Copa do Mundo e ficou de fora da intertemporada por estar insatisfeito com compromissos financeiros não cumpridos pelo clube. Ele tinha vínculo válido até o fim de 2026
O zagueiro sofreu com lesões nos últimos meses. Em 2025, teve um problema no joelho que o deixou afastado dos gramados por quase um ano. O retorno aconteceu nesta temporada, no Campeonato Carioca, no clássico com o Fluminense, em fevereiro. Na ocasião, Bastos atuou durante os 90 minutos. No ano, o defensor acumula 17 partidas com a camisa do Glorioso.
Bastos chegou ao Botafogo em agosto de 2023 e fez parte da campanha histórica que culminou nas conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2024. À época, o angolano formou uma das principais duplas de zaga do país ao lado de Alexander Barboza. Ao todo, disputou 77 jogos pelo clube e fez quatro gols.
O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), para enfrentar o Vitória, no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso ocupa a nona colocação na tabela, com 25 pontos.
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