Em 2025/26, Danilo Pereira somou cinco gols e quatro assistências em 40 jogosDivulgação / Rangers
O centroavante chega para repor a saída de Chris Ramos, emprestado ao Real Oviedo, da Espanha. Ele é esperado no Rio de Janeiro até esta sexta-feira (24).
Em 2025/26, Danilo Pereira somou cinco gols e quatro assistências em 40 jogos - sendo 28 pelo Rangers e 12 pelo NEC Nijmegen, da Holanda, clube no qual atuou por empréstimo.
O atacante é o sexto reforço do Botafogo nesta janela de transferências. O Glorioso já oficializou as chegadas dos goleiros Gabriel Batista e Warleson, do zagueiro Lucas Monzón, do lateral-esquerdo Paulinho e do volante Domingos Andrade.
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