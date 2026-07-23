Em 2025/26, Danilo Pereira somou cinco gols e quatro assistências em 40 jogosDivulgação / Rangers

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Theo Faria
O Botafogo acertou a contratação de Danilo Pereira, do Rangers, da Escócia, para a sequência da temporada. O atacante assinará vínculo com o Glorioso por empréstimo até junho de 2027, com opção de compra ao fim do acordo.
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O centroavante chega para repor a saída de Chris Ramos, emprestado ao Real Oviedo, da Espanha. Ele é esperado no Rio de Janeiro até esta sexta-feira (24).

Em 2025/26, Danilo Pereira somou cinco gols e quatro assistências em 40 jogos - sendo 28 pelo Rangers e 12 pelo NEC Nijmegen, da Holanda, clube no qual atuou por empréstimo.
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O atacante é o sexto reforço do Botafogo nesta janela de transferências. O Glorioso já oficializou as chegadas dos goleiros Gabriel Batista e Warleson, do zagueiro Lucas Monzón, do lateral-esquerdo Paulinho e do volante Domingos Andrade.