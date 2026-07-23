Danilo em treino do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Danilo em treino do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 23/07/2026 12:21

"O Danilo não está à venda o Danilo é um superjogador, de Copa do Mundo, entendeu? Ficam essas coisas, querendo achar que o Botafogo está a qualquer preço, que o Botafogo precisa disso, precisa daquilo, vai vender, vai queimar… Negativo!", disse em entrevista ao jornalista Jorge Nicola.

O Palmeiras fez uma proposta por Danilo pelo Botafogo. O valor proposto foi uma oferta de 28 milhões de euros (algo em torno de R$ 162 milhões). O Alvinegro ainda está avaliando.

Danilo chegou ao clube carioca no ano passado em operação de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na época), junto ao Nottingham Forrest, da Inglaterra. Neste ano, o volante atuou em 26 partidas e anotou 11 gols pelo Alvinegro.