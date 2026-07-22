Domingos Andrade é o novo reforço do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Domingos Andrade é o novo reforço do BotafogoFoto: Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/07/2026 16:54

Rio - Recém-contratado pelo Botafogo, o volante Domingos Andrade foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira (22), no Nilton Santos. O angolano, de 23 anos, celebrou a chegada ao Glorioso e agradeceu a confiança da diretoria no seu futebol.



"Primeiramente, quero agradecer a Deus por me dar essa oportunidade de estar aqui e representar um clube da dimensão do Botafogo, um clube diferente e Glorioso. Quero agradecer à diretoria por olhar e acreditar no meu potencial, agradecer ao meu empresário, que apresentou o projeto e falou muito bem do clube. Eu já conhecia o Botafogo por intermédio do Bastos e do Kauê, formado aqui no clube. Só tenho coisas boas a dizer sobre o Botafogo. Foi um amor que, sei, daqui a alguns anos vai valer a pena", disse Domingos.





O volante ainda não foi regularizado no BID e a tendência é que não esteja à disposição para o duelo contra o Vitória, na próxima quinta-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro. Domingos afirmou que trabalhará para estar pronto o quanto antes.



"Eu acho que, nessa altura, meu trabalho é treinar para buscar a condição física e chegar à melhor forma possível. Lá estávamos em período de férias, aqui o campeonato já está mais avançado. Então, não consigo te dar uma data, mas posso garantir que vou trabalhar para que as coisas aconteçam", afirmou. Leia mais: Paulinho e Monzón revelam incentivo extra para fechar com o Botafogo O volante ainda não foi regularizado no BID e a tendência é que não esteja à disposição para o duelo contra o Vitória, na próxima quinta-feira (23), pelo Campeonato Brasileiro. Domingos afirmou que trabalhará para estar pronto o quanto antes."Eu acho que, nessa altura, meu trabalho é treinar para buscar a condição física e chegar à melhor forma possível. Lá estávamos em período de férias, aqui o campeonato já está mais avançado. Então, não consigo te dar uma data, mas posso garantir que vou trabalhar para que as coisas aconteçam", afirmou.

Confira outras respostas de Domingos Andrade:

Língua portuguesa e Primeiros dias no clube

O fato de falar a língua portuguesa ajuda bastante porque tudo flui mais naturalmente. Meus primeiros dias no clube foram bons. O elenco todo me recebeu muito bem e, até agora, foi tudo tranquilo.

Caracteristicas e pontos fortes

Falando do Domingos como jogador, sou muito batalhador, trabalho muito em prol da equipe e estou sempre pronto para recuperar a bola. Como se diz na gíria: 'Carregar o piano para quem toca poder tocar da melhor maneira

Conversas com Franclim Carvalho

O mister falou comigo, explicou o que espera de mim, os aspectos que preciso melhorar e aquilo que devo continuar fazendo. Foi uma conversa saudável.



Pressão no Botafogo

Eu acho que é um privilégio representar um clube como o Botafogo. Vejo a pressão como um motivo para continuar motivado. Em Angola temos um ditado: 'O carvão, quando é pressionado, gera diamante'. Espero que, com a pressão da estrutura e dos adeptos, possamos gerar frutos e que todos sejamos felizes."

Conversas com o Bastos

Ainda não cheguei a conversar com ele. Mais pra frente vou ter a oportunidade de conversas com o Bastos

Relação de Angola com o Brasil

O pessoal acompanhava o Botafogo por causa do Bastos também, que é o representante do nosso país, e isso fortalece nossa ligação. Agora, com a minha vinda, creio que o povo angolano vai acompanhar ainda mais, porque estará atento ao que vou fazer e ao meu trabalho dentro do clube

Evolução desde a Copa do Mundo sub-17

Foi muito boa, porque a Copa do Mundo Sub-17, no Brasil, me deu a oportunidade de ir para o futebol europeu. Minha evolução tem sido boa porque continuo sempre com os pés no chão. Sei que tenho muito a melhorar e vou trabalhar para alcançar patamares que ajudem o clube a conquistar seus objetivos e também os meus objetivos pessoais.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Pedro Logato