Joaquín Correa em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Joaquín Correa em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 22/07/2026 15:20

Botafogo deu sinal verde para Joaquín Correa negociar sua transferência ao Estudiantes. Segundo o jornalista Felipe Silva, da 'ESPN', o clube argentino procurou a diretoria alvinegra, que não pretende criar obstáculos para a saída do meia-atacante de 31 anos, dono de um dos maiores salários do grupo.



Sem espaço nos planos do técnico Franclim Carvalho, Tucu Correa treina separado do restante do elenco. Neste momento, ele aguarda propostas para definir o futuro da carreira.

Rio - Odeu sinal verde para Joaquín Correa negociar sua transferência ao Estudiantes. Segundo o jornalista Felipe Silva, da 'ESPN', o clube argentino procurou a diretoria alvinegra, que não pretende criar obstáculos para a saída do meia-atacante de 31 anos, dono de um dos maiores salários do grupo.Sem espaço nos planos do técnico Franclim Carvalho, Tucu Correa treina separado do restante do elenco. Neste momento, ele aguarda propostas para definir o futuro da carreira.





A reformulação do elenco também vem acompanhada de reforços. Já foram anunciados os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o zagueiro Lucas Monzón, o lateral-esquerdo Paulinho e o volante Domingos Andrade.

Apesar do interesse, a transferência ainda depende da situação do Estudiantes. O clube de La Plata enfrenta dificuldades financeiras e, atualmente, cumpre um transfer ban imposto pela Fifa, o que pode dificultar a conclusão do negócio.A reformulação do elenco também vem acompanhada de reforços. Já foram anunciados os goleiros, o zagueiro, o lateral-esquerdoe o volante

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato