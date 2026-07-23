Danilo em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
“Vou falar enquanto João (Martins). Não é um assunto que me diz respeito. Segundo, gosto muito de trabalhar com o que temos. Danilo é uma suposição, mas, claro, já o conhecemos muito bem e queremos os melhores jogadores possíveis para nos ajudar. Mas, hoje, os melhores jogadores possíveis são os nossos”, declarou o comandante, em entrevista coletiva.
A diretoria do clube paulista já deixou claro o desejo de contar com o meio-campista. O Glorioso, porém, prefere negociá-lo com um clube do exterior. O Zenit, da Rússia, é um dos interessados.
As conversas passam por dia decisivo, já que o volante foi relacionado e estará à disposição de Franclim Carvalho para atuar diante do Vitória, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Caso entre em campo, completará 13 partidas e, assim, não poderá vestir a camisa de outro time nesta edição da competição nacional.
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