Danilo em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Auxiliar do Palmeiras, João Martins comentou o interesse na contratação de Danilo, do Botafogo. Sem Abel Ferreira, suspenso, ele foi o responsável por comandar o Verdão na vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, na última quarta-feira (22), no Couto Pereira, pela 19ª rodada do Brasileirão.
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“Vou falar enquanto João (Martins). Não é um assunto que me diz respeito. Segundo, gosto muito de trabalhar com o que temos. Danilo é uma suposição, mas, claro, já o conhecemos muito bem e queremos os melhores jogadores possíveis para nos ajudar. Mas, hoje, os melhores jogadores possíveis são os nossos”, declarou o comandante, em entrevista coletiva.

A diretoria do clube paulista já deixou claro o desejo de contar com o meio-campista. O Glorioso, porém, prefere negociá-lo com um clube do exterior. O Zenit, da Rússia, é um dos interessados.

As conversas passam por dia decisivo, já que o volante foi relacionado e estará à disposição de Franclim Carvalho para atuar diante do Vitória, às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Caso entre em campo, completará 13 partidas e, assim, não poderá vestir a camisa de outro time nesta edição da competição nacional.
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Danilo é um dos principais jogadores do Botafogo. Ao todo, soma dez gols e três assistências em 24 jogos nesta temporada, sendo 22 como titular. O bom desempenho fez com que ele fosse convocado para representar o Brasil na Copa do Mundo, nas últimas semanas. 