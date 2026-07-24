Montoro é uma das esperanças do Botafogo na temporadaVítor Silva/Botafogo

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O Dia
Rio - Dono do segundo melhor ataque do Brasileirão, o Botafogo vem sofrendo com a falta de pontaria do ataque. A baixa precisão nas finalizações tem custado pontos importantes pelo caminho, como no empate sem gols com o Vitória, nesta última quinta-feira (23), no Nilton Santos, pelo Brasileirão.
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O Botafogo é o clube com mais finalizações (160) e mais finalizações na direção do gol (62) no Brasileirão desde a chegada do técnico Franclim Carvalho, segundo o "R10 Score". O alto volume faz com que o Glorioso seja dono do segundo melhor ataque com 33 gols marcados, empatado com o Palmeiras.
Por outro lado, o ataque poderia ter feito muito mais, considerando o alto volume de chances criadas por jogo. A taxa de conversão desde a chegada do técnico Franclim Carvalho é de apenas 38,75%. Já a defesa, por sua vez, sofreu 32 gols. Ou seja, a falta de pontaria e a insegurança na defesa vem atrapalhando.
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No empate contra o Vitória, por exemplo, o Botafogo finalizou 19 vezes e acertou apenas cinco no alvo. Ou seja, converteu apenas 26,32% das finalizações. Porém, vale destacar a boa atuação do goleiro Lucas Arcanjo, que fez quatro defesas e foi o grande responsável pelo empate sem gols.
Com o empate, o Botafogo chegou a 26 pontos e ocupa a nona colocação. O Glorioso volta a campo no próximo domingo (26), às 16h (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogo marca o reencontro com o técnico Artur Jorge, campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2024.