Montoro é uma das esperanças do Botafogo na temporadaVítor Silva/Botafogo
Baixa precisão nas finalizações liga alerta no Botafogo no Brasileirão
Alvinegro não conseguiu converter chances e empatou sem gols com o Vitória
Baixa precisão nas finalizações liga alerta no Botafogo no Brasileirão
Alvinegro não conseguiu converter chances e empatou sem gols com o Vitória
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