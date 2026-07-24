Kauan Toledo renovou com o Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Kauan Toledo renovou com o BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 24/07/2026 18:33 | Atualizado 24/07/2026 18:41

Rio - O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (24), a renovação de contrato do atacante Kauan Toledo. O novo vínculo do jogador com o Glorioso vai até 2029.

"Muito feliz com mais um passo aqui no Botafogo. Sou muito grato por tudo que o Glorioso me proporcionou e espero retribuir honrando a Gloriosa Camisa e me dedicando diariamente. Seguimos juntos construindo nossa história, Fogão", afirmou Kauan Toledo, de 20 anos, ao site do Alvinegro.

O jogador chegou ao Botafogo em 2024. Desde a temporada passada, a joia está integrada ao elenco principal do Glorioso.

Recentemente, na quinta-feira (16), Kauan Toledo ganhou oportunidade como titular e foi importante na vitória do Botafogo sobre o Santos por 2 a 1. Ele foi o responsável por recuperar a posse para o Alvinegro e dar a assistência para o gol de Lucas Emanuel, que abriu o placar.