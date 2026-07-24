Kauan Toledo renovou com o BotafogoVítor Silva / Botafogo
Botafogo renova com Kauan Toledo, que celebra: 'Seguimos juntos'
Novo vínculo vai até 2029
Torcedores do Botafogo se dividem sobre publicação de Danilo
Jogador, de 25 anos, falou sobre desejo de não atuar na Rússia
Baixa precisão nas finalizações liga alerta no Botafogo no Brasileirão
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