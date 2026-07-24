Artur Jorge terá dor de cabeça para escalar o Cruzeiro em reencontro com o BotafogoGustavo Aleixo / Cruzeiro

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Theo Faria
Adversário do Botafogo, o Cruzeiro terá desfalques de peso na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro: Gerson e Matheus Pereira. A dupla, titular absoluta sob o comando de Artur Jorge, levou o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Internacional, no Beira-Rio, e precisará cumprir suspensão automática.

Além deles, Gabriel Pec, recém-contratado pelo Cabuloso, sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda na partida e ficará fora de ação por alguns meses.
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Por outro lado, a Raposa contará com o retorno de Lucas Romero, suspenso diante do Colorado.

O duelo será no domingo (26), às 16h (de Brasília), no Mineirão. O Botafogo precisa vencer para se aproximar da parte de cima da tabela. Neste momento, ocupa a 9ª posição e soma 26 pontos. Já o Cruzeiro é o 8º colocado, com 27.