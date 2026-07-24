Artur Jorge terá dor de cabeça para escalar o Cruzeiro em reencontro com o Botafogo - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Artur Jorge terá dor de cabeça para escalar o Cruzeiro em reencontro com o BotafogoGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 24/07/2026 11:29