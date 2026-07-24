Artur Jorge terá dor de cabeça para escalar o Cruzeiro em reencontro com o BotafogoGustavo Aleixo / Cruzeiro
Além deles, Gabriel Pec, recém-contratado pelo Cabuloso, sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda na partida e ficará fora de ação por alguns meses.
Por outro lado, a Raposa contará com o retorno de Lucas Romero, suspenso diante do Colorado.
O duelo será no domingo (26), às 16h (de Brasília), no Mineirão. O Botafogo precisa vencer para se aproximar da parte de cima da tabela. Neste momento, ocupa a 9ª posição e soma 26 pontos. Já o Cruzeiro é o 8º colocado, com 27.
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