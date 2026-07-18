Vagner Mancini é o técnico do RB Bragantino desde outubro do ano passadoAri Ferreira / RB Bragantino

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João Vitor Cravo
Rio - O empate entre Fluminense e RB Bragantino, com gol salvador de Ignácio no final, gerou revolta em Vagner Mancini, técnico da equipe paulista. Após o jogo, o comandante elogiou a postura da equipe, mas mostrou frustração pelo período "exagerado" de acréscimos dado pelo juiz Davi de Oliveira Lacerda.
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"Achei, de certa forma, exagerado (os acréscimos). Dava a nítida impressão de que, enquanto o Fluminense não empatasse, o jogo não acabaria", disse Mancini, em coletiva de imprensa, após o duelo da última sexta-feira (17).
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Muito em virtude da confusão promovida pelas equipes aos 47 minutos do segundo tempo, o árbitro deu 14 minutos de acréscimos. Justamente aos 59 da etapa final, com o tempo extra no limite, Ignácio finalizou de cabeça para igualar o placar em 1 a 1.
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Apesar da reclamação, Mancini reconheceu o esforço do RB Bragantino. "Só tenho a elogiar minha equipe hoje. Teve uma raça, uma luta, uma organização acima do normal. Nós suportamos a pressão do Fluminense com um jogador a mais, boa parte do segundo tempo, e sempre muito organizado", completou.
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O Fluminense volta a campo no próximo domingo (26), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre. A partida será válida pela 20ª rodada do Brasileirão, no qual o Tricolor ocupa a terceira posição.
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci