Briga entre jogadores do Fluminense e do RB Bragantino - Reprodução / SporTV

Briga entre jogadores do Fluminense e do RB BragantinoReprodução / SporTV

Publicado 18/07/2026 08:43 | Atualizado 18/07/2026 08:44

Rio - Em sua reestreia no Brasileirão, com empate em 1 a 1 contra o RB Bragantino , o Fluminense protagonizou uma briga digna de "cenas lamentáveis" perto do apito final. Nas redes sociais, torcedores repercutiram o episódio. Parte deles zombou dos jogadores envolvidos, enquanto a outra metade comemorou a volta do futebol brasileiro em "clima de UFC".

A briga generalizada aconteceu já nos acréscimos do segundo tempo, quando o Fluminense ainda perdia por 1 a 0. Após receber entrada de Canobbio, o meia Lucas Barbosa, do Bragantino, segurou a bola com as mãos. O uruguaio não entendeu o lance como faltoso, apesar da marcação do juiz, e quis recuperar a posse para seguir o lance.

Neste momento, a discussão entre os dois começou, e o atacante tricolor John Kennedy entrou no meio, distribuindo empurrões, até que o conflito se tornasse generalizado. Com os ânimos acalmados, o centroavante brasileiro foi expulso junto com o volante Fabinho, da equipe paulista.

Após o jogo, internautas brincaram com o lance. Alguns deles compararam a briga com a "época de escola", com o programa "Chaves" e até com o WWE, campeonato de luta livre conhecido por seus teatros e armações. Também sobraram zoações para Canobbio, que acaba de disputar a Copa do Mundo com o Uruguai e já voltou com os nervos à flor da pele. Veja as reações:

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*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci