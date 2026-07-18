Briga entre jogadores do Fluminense e do RB BragantinoReprodução / SporTV
Briga generalizada em jogo do Fluminense repercute na web: 'Clima de UFC'
Episódio aconteceu durante duelo contra o RB Bragantino, nesta sexta (17)
Briga generalizada em jogo do Fluminense repercute na web: 'Clima de UFC'
Episódio aconteceu durante duelo contra o RB Bragantino, nesta sexta (17)
Zubeldía explica opção por Hulk como titular contra o Bragantino
Técnico do Fluminense também elogiou o atacante
Com gol no fim, Fluminense arranca empate com o Bragantino
Partida foi marcada por três expulsões
CBF fará novo teste de impedimento semiautomático em jogo do Fluminense
Tecnologia será utilizada de forma off-line e não vai interferir nas decisões do VAR
Com Hulk e sem Ganso, veja os relacionados do Fluminense
Tricolor enfrentará o Red Bull Bragantino nesta sexta-feira (17), a partir das 20h, no Maracanã
Fluminense x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem
Técnico Luis Zubeldía deve escalar Hulk como titular
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.