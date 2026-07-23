Gabriel Pec foi retirado de maca do gramado, no estádio Beira-Rio - Lucas Bubols / Cruzeiro

Gabriel Pec foi retirado de maca do gramado, no estádio Beira-RioLucas Bubols / Cruzeiro

Publicado 23/07/2026 11:14





O lance aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. O jogador cruzeirense saiu em velocidade para tentar um contra-ataque, mas acabou atingido na canela pela sola do defensor. Pec teve um sangramento na perna e foi levado de maca direto ao vestiário. O atacante Gabriel Pec sofreu uma fratura na perna esquerda na sua estreia oficial pelo Cruzeiro, nesta quarta-feira (22), contra o Internacional, após uma entrada forte do zagueiro Victor Gabriel, que acabou expulso.O lance aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo. O jogador cruzeirense saiu em velocidade para tentar um contra-ataque, mas acabou atingido na canela pela sola do defensor. Pec teve um sangramento na perna e foi levado de maca direto ao vestiário.

Depois disso, o clube mineiro encaminhou o jogador ao hospital para realizar exames. Ainda não há uma previsão de retorno do atacante aos gramados. O Cruzeiro venceu o jogo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, por 2 a 1.

Cria da Colina

Gabriel Pec foi revelado em 2019 pelo Vasco, clube onde atuou até o início de 2024, quando se transferiu para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Então, o atleta retornou ao Brasil após ser contratado pelo Cruzeiro no início de julho, por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 60 milhões). Ele havia disputado um amistoso contra o Grêmio no último dia 12, mas estreou em partidas oficiais no novo clube apenas nesta quarta-feira.

Pronunciamento de Victor Gabriel

O defensor do Internacional se pronunciou, nesta quinta-feira (23), sobre o lance que provocou a lesão de Pec.

"Lamento profundamente o ocorrido de ontem na partida contra o Cruzeiro. Foi um lance infeliz. Jamais foi minha intenção causar qualquer lesão ou prejudicar um colega de profissão. Durante toda minha carreira fui um jogador leal e a favor do jogo limpo. Esta foi minha primeira expulsão no profissional e trabalharei para que outras não aconteçam", disse.

Victor Gabriel também aproveitou para se retratar com a torcida colorada.

"Entrei em contato ontem mesmo com o Gabriel para pedir minhas sinceras desculpas e desejar a ele uma pronta recuperação. Venho também pedir perdão à torcida do Internacional pela minha conduta. Continuarei empenhado todos os dias em dar o meu melhor pelo Clube do Povo", concluiu.