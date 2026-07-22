Léo Jardim no jogo entre Vasco e Independiente Medellín - Jaime Saldarriaga / AFP

Léo Jardim no jogo entre Vasco e Independiente MedellínJaime Saldarriaga / AFP

Publicado 22/07/2026 21:38 | Atualizado 23/07/2026 00:16

Colômbia - Léo Jardim deu destaque para o espírito de luta do Vasco no empate em 2 a 2 com o Independiente Medellín no Estádio Atanasio Girardot, nesta quarta-feira (22), pelos playoffs da Sul-Americana. O Cruz-Maltino ficou duas vezes em desvantagem no placar, mas correu atrás para não sair com a derrota.

"Primeiramente eu acho que é importante a gente ressaltar e valorizar o espírito de luta da equipe. Por duas vezes na partida, a gente esteve atrás no placar e conseguiu reagir. Eu acho que isso é muito importante. É uma coisa também que a gente vinha trabalhando e vinha estimulando. Então, eu acho que é um ponto importante ressaltar", disse Léo Jardim, à 'ESPN'.

O próximo jogo entre as equipes acontecerá na próxima quarta-feira (29), a partir das 19h, em São Januário. Uma vitória simples garante o Vasco nas oitavas da Sul-Americana. Já um novo empate força a decisão por pênaltis.

"E com relação aos gols, a gente sabe que tem que melhorar, a gente tem trabalhado bastante para isso. Acho que agora no começo dessa semana fechamos praticamente uma semana de trabalho com o Mister. Estamos conseguindo desenvolver as ideias, conseguindo colocar em prática tudo que ele pede", analisou o goleiro.

"E é claro que sabemos que tem jogo atrás de jogo, nem sempre vamos ter muito tempo para trabalhar, mas temos procurado evoluir, procurado corrigir as nossas falhas, as coisas que precisamos melhorar. A gente está ciente disso e está trabalhando para melhorar", completou.