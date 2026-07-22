Zé Elias é comentarista da ESPNReprodução/YouTube @espnbrasil
"O Independiente Medellín vive um momento de pressão por conta dos problemas extracampo, que acabaram refletindo dentro de campo e levaram até à troca de treinador. Mas é um time qualificado, com jogadores experientes, que vai entrar pressionado para dar uma resposta ao seu torcedor", afirmou Zé Elias.
"O Vasco precisa ter muita atenção e cabeça no lugar para não entrar nesse clima de pressão que o Independiente Medellín deve impor. Pelo contrário, precisa aproveitar essa ansiedade do adversário para encontrar os espaços e sair da Colômbia com um bom resultado para decidir a classificação no Rio de Janeiro", completou.
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