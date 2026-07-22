Zé Elias é comentarista da ESPN - Reprodução/YouTube @espnbrasil

Zé Elias é comentarista da ESPNReprodução/YouTube @espnbrasil

Publicado 22/07/2026 17:21





"O Independiente Medellín vive um momento de pressão por conta dos problemas extracampo, que acabaram refletindo dentro de campo e levaram até à troca de treinador. Mas é um time qualificado, com jogadores experientes, que vai entrar pressionado para dar uma resposta ao seu torcedor", afirmou Zé Elias.



"O Vasco precisa ter muita atenção e cabeça no lugar para não entrar nesse clima de pressão que o Independiente Medellín deve impor. Pelo contrário, precisa aproveitar essa ansiedade do adversário para encontrar os espaços e sair da Colômbia com um bom resultado para decidir a classificação no Rio de Janeiro", completou.

Colômbia - O ex-jogador Zé Elias projetou a partida do Vasco contra o Independiente Medellín, válida pelos playoffs da Sul-Americana. O comentarista da ESPN citou o momento de pressão que vive o adversário, mas destacou que os colombianos têm uma equipe qualificada. Ele também ressaltou que o Cruz-Maltino "precisa ter muita atenção e cabeça no lugar"."O Independiente Medellín vive um momento de pressão por conta dos problemas extracampo, que acabaram refletindo dentro de campo e levaram até à troca de treinador. Mas é um time qualificado, com jogadores experientes, que vai entrar pressionado para dar uma resposta ao seu torcedor", afirmou Zé Elias."O Vasco precisa ter muita atenção e cabeça no lugar para não entrar nesse clima de pressão que o Independiente Medellín deve impor. Pelo contrário, precisa aproveitar essa ansiedade do adversário para encontrar os espaços e sair da Colômbia com um bom resultado para decidir a classificação no Rio de Janeiro", completou.

Independiente Medellín e Vasco vão medir forças nesta quarta-feira (22), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot. A partida é válida de ida dos playoffs da Sul-Americana.

A transmissão fica por conta da ESPN e do Disney+. Zé Elias, aliás, comentará a partida ao lado de Jailson Vilas Boas. A narração será de Rogério Vaughan.