Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 22/07/2026 16:43 | Atualizado 22/07/2026 16:46



Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Independiente Medellín, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O duelo será disputado nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia.

A principal novidade é o lateral-esquerdo Paulinho, único reforço já anunciado pelo clube nesta janela de transferências. Por outro lado, o zagueiro Saldívia ficou fora da relação. Segundo boletim médico divulgado, o defensor permaneceu no Rio de Janeiro para dar sequência ao processo de transição junto à preparação física.

A equipe carioca busca uma vaga nas oitavas de final da competição continental. O confronto de volta será disputado em São Januário, onde o Vasco decidirá a classificação diante da torcida.



O duelo também marca o segundo compromisso de Pedro Emanuel no comando do time. Após estrear com derrota para o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador português tenta conquistar seu primeiro triunfo à frente do elenco cruz-maltino.

Confira os relacionados do Vasco

. Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

. Defensores: Cuesta, Lucas Freitas, Robert Renan, Wallace Falcão, Cuiabano, Lucas Piton, Paulinho, Paulo Henrique e Puma Rodríguez;

. Meio-campistas: Barros, Jair, JP, Ramon Rique, Rojas, Thiago Mendes e Tchê Tchê;

. Atacantes: Adson, Andrés Gómez, Brenner, David, Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Spinelli.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato