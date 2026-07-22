Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Independiente Medellín, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O duelo será disputado nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia.
A principal novidade é o lateral-esquerdo Paulinho, único reforço já anunciado pelo clube nesta janela de transferências. Por outro lado, o zagueiro Saldívia ficou fora da relação. Segundo boletim médico divulgado, o defensor permaneceu no Rio de Janeiro para dar sequência ao processo de transição junto à preparação física.
A equipe carioca busca uma vaga nas oitavas de final da competição continental. O confronto de volta será disputado em São Januário, onde o Vasco decidirá a classificação diante da torcida.
O duelo também marca o segundo compromisso de Pedro Emanuel no comando do time. Após estrear com derrota para o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador português tenta conquistar seu primeiro triunfo à frente do elenco cruz-maltino.
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