Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

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Bernardo Fonseca
Rio - O Vasco divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Independiente Medellín, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O duelo será disputado nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia.
A principal novidade é o lateral-esquerdo Paulinho, único reforço já anunciado pelo clube nesta janela de transferências. Por outro lado, o zagueiro Saldívia ficou fora da relação. Segundo boletim médico divulgado, o defensor permaneceu no Rio de Janeiro para dar sequência ao processo de transição junto à preparação física.
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A equipe carioca busca uma vaga nas oitavas de final da competição continental. O confronto de volta será disputado em São Januário, onde o Vasco decidirá a classificação diante da torcida.

O duelo também marca o segundo compromisso de Pedro Emanuel no comando do time. Após estrear com derrota para o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador português tenta conquistar seu primeiro triunfo à frente do elenco cruz-maltino. 
O Independiente Medellín, por sua vez, atuará com os portões fechados para cumprir uma punição da Conmebol. A sanção foi aplicada depois da confusão generalizada nas arquibancadas durante uma partida contra o Flamengo, pela Libertadores.

Confira os relacionados do Vasco

 
. Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;
 
. Defensores: Cuesta, Lucas Freitas, Robert Renan, Wallace Falcão, Cuiabano, Lucas Piton, Paulinho, Paulo Henrique e Puma Rodríguez;
 
. Meio-campistas: Barros, Jair, JP, Ramon Rique, Rojas, Thiago Mendes e Tchê Tchê;
 
. Atacantes: Adson, Andrés Gómez, Brenner, David, Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Spinelli.
 
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato