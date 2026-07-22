Mesmo sem balançar as redes nesta Sul-Americana, Spinelli é uma das armas do Vasco para o confronto - Matheus Lima / Vasco

Mesmo sem balançar as redes nesta Sul-Americana, Spinelli é uma das armas do Vasco para o confrontoMatheus Lima / Vasco

Publicado 22/07/2026 08:00

Após poupar boa parte dos titulares durante a fase de grupos, o Vasco desembarcou com força máxima para os playoffs da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), a equipe encara o Independiente Medellín (COL) com a missão de abrir vantagem no confronto e, ao mesmo tempo, colocar um ponto final em um histórico recente na competição continental.



Para isso, o técnico Pedro Emanuel aposta em um personagem que conhece bem o caminho do gol e que, curiosamente, já foi carrasco cruzmaltino. Contratado nesta temporada, Claudio Spinelli tenta reencontrar sua melhor versão justamente diante de um torneio que marcou sua carreira.



Desde a campanha que levou o clube às semifinais da Sul-Americana, em 2011, o Vasco acumula eliminações precoces na competição continental. No ano passado, a queda aconteceu exatamente nesta fase, diante do Independiente del Valle (EQU), equipe que tinha Spinelli como um de seus principais destaques.



Na ocasião, o atacante argentino viveu a temporada mais artilheira da carreira. Foram 28 gols em 50 partidas pelo clube equatoriano, além de atuações decisivas nos torneios continentais. Na Libertadores, marcou quatro vezes em seis jogos. Já na Sul-Americana, balançou as redes em quatro oportunidades — duas delas justamente contra o Vasco.



Desde sua chegada à Colina Histórica, porém, o camisa 9 ainda não conseguiu reproduzir os números que o credenciaram como reforço de peso. No entanto, conquistou espaço entre os titulares graças à sua dedicação em campo.



Sem marcar desde a vitória por 2 a 1 sobre o Audax Italiano (CHI), no dia 6 de maio, Spinelli acumula cinco gols em 23 partidas pelo Vasco. Diante do Independiente Medellín, o argentino vê a oportunidade ideal para encerrar o jejum e retomar a confiança em um momento decisivo da temporada.

Cartas na manga

Além da expectativa em torno de Spinelli, Pedro Emanuel conta com outros fatores que podem favorecer o Vasco neste primeiro confronto. Um trunfo curioso é que os quatro jogadores colombianos do elenco sempre tiveram o time de Medellín como um dos grandes rivais nas respectivas carreiras e carregam um bom retrospecto, acumulando classificações e títulos sobre o adversário.



Outro aspecto importante será a ausência de público. A partida será realizada com portões fechados em razão de uma punição aplicada pela Conmebol após os incidentes registrados nas arquibancadas durante um confronto contra o Flamengo, pela Libertadores.



Em meio a um período de instabilidade, o duelo também representa um teste significativo para Pedro Emanuel. Contratado recentemente, o treinador português comandará apenas sua segunda partida à frente da equipe e busca sua primeira vitória no cargo. Em sua estreia, a equipe foi derrotada pelo Vitória, em Salvador, e segue na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.



Mais do que um bom resultado, o confronto pode representar o início de uma retomada para o Vasco que tenta reconstruir sua confiança e voltar a sonhar com uma campanha relevante no cenário nacional e internacional.

Pedro Emanuel Matheus Lima / Vasco