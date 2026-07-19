Rodrigo Becão está na mira do VascoDivulgação / Fenerbahçe
Vasco tem interesse na contratação de ex-zagueiro do Bahia
Jogador, de 30 anos, tem contrato com clube turco até junho de 2028
Pedro Emanuel deve realizar mudanças no esquema tático do Vasco
Técnico esboça novas formações em treinos antes de duelo pela Copa Sul-Americana
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Em busca de reforços, Vasco faz sondagem por zagueiro do Palmeiras
Zagueiro, de 29 anos, defende o clube paulista desde 2022
Advogado de Lamacchia minimiza ações do Fla sobre compra da SAF do Vasco
André Sica assegurou que o investimento irá acontecer
Além de Diego Carlos, Vasco monitora outros zagueiros no mercado
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