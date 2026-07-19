Rodrigo Becão está na mira do Vasco - Divulgação / Fenerbahçe

Rodrigo Becão está na mira do VascoDivulgação / Fenerbahçe

Publicado 19/07/2026 13:11

Rio - Em busca de reforços para a próxima temporada , o Vasco tem a posição de zagueiro como prioridade. De acordo com informações do jornalista turco Reat Can Özbudak, o Cruz-Maltino sondou a situação de Rodrigo Becão, de 30 anos, que pertence ao Fenerbahçe.

O Vasco não é o único clube interessado no defensor. O Botafogo e o Venezia, da Itália, seriam concorrentes. O Fenerbahçe tem interesse em uma negociação e deseja vendê-lo.

Revelado pelo Bahia, Becão atua no futebol europeu desde 2018. Ele passou pelo CSKA, da Rússia, e depois defendeu a Udinese. Jogador do Fenerbahçe desde 2023, o zagueiro foi emprestado ao Kasmpaça, também da Turquia, na última temporada.

Na última temporada, Rodrigo Becão entrou em campo em 13 jogos e deu uma assistência. Ele tem contrato com o Fenerbahçe até junho de 2028.