Pedro Emanuel é o técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel é o técnico do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 19/07/2026 18:06





A expectativa é que o time tenha mais a cara do treinador português, conforme o jornalista Venê Casagrande.



LEIA MAIS: Vasco tem interesse na contratação de ex-zagueiro do Bahia Rio — O técnico do Vasco , Pedro Emanuel, deve promover mudanças no esquema tático da equipe para o jogo contra o Independiente Medellín, da Colômbia, na próxima quarta-feira (22), pelo playoff da Copa Sul-Americana.A expectativa é que o time tenha mais a cara do treinador português, conforme o jornalista Venê Casagrande.





Agora, com quase uma semana para trabalhar até o próximo confronto, Pedro Emanuel esboçou alterações na formação da equipe durante os treinos. Na derrota para o Vitória por 1 a 0 , na última quinta-feira (16), o português manteve o time de Bruno Lazaroni, auxiliar do Cruz-Maltino que comandou os treinos durante a pausa da Copa do Mundo, após a saída de Renato Gaúcho.Agora, com quase uma semana para trabalhar até o próximo confronto, Pedro Emanuel esboçou alterações na formação da equipe durante os treinos.

Na coletiva de imprensa após o jogo contra o Vitória, o português disse que o Vasco poderia ter feito mais, "especialmente em termos ofensivos".

"Defensivamente acho que tivemos com bastante rigor e compromisso para quem estar a trabalhar há três. Hoje aconteceu o que é fruto no futebol: no momento menos bom as coisas vão nos acontecer. Temos que viver e lidar com isso. Só podemos ultrapassar com trabalho", afirmou, na ocasião.