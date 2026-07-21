Cauan Barros em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Vasco recebe sondagem de clube italiano por volante
Jogador, de 22 anos, é peça importante no elenco
Vasco recebe sondagem de clube italiano por volante
Jogador, de 22 anos, é peça importante no elenco
Vasco recebe aval da Justiça para empréstimo de R$ 40 milhões
Valor será repassado pela empresa de Marcos Lamacchia
Vasco aguarda avaliação de Pedro Emanuel para avançar por reforços
Técnico chegou ao clube há dez dias e ainda busca conhecer o elenco
Pedro Emanuel deve realizar mudanças no esquema tático do Vasco
Técnico esboça novas formações em treinos antes de duelo pela Copa Sul-Americana
Vasco tem interesse na contratação de ex-zagueiro do Bahia
Jogador, de 30 anos, tem contrato com clube turco até junho de 2028
Em busca de reforços, Vasco faz sondagem por zagueiro do Palmeiras
Zagueiro, de 29 anos, defende o clube paulista desde 2022
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