Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 20/07/2026 12:23 | Atualizado 21/07/2026 10:28

Simultaneamente à busca por reforços, o Vasco se prepara para encarar o Independiente Medellín, nos playoffs da Copa Sul-Americana. O jogo de ida será na quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), na Colômbia. A partida decisiva por uma vaga nas oitavas de final acontecerá na outra quarta-feira (29), no mesmo horário, em São Januário.