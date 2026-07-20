Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

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Rio - A abertura da janela internacional de transferências nesta segunda-feira (20) não traz grandes novidades para o Vasco, que aguarda a avaliação de Pedro Emanuel para avançar na busca por reforços. O técnico chegou ao clube há dez dias e ainda procura conhecer o elenco.
O português terá papel importante na contratação de novos jogadores. Uma negociação que está encaminhada é pelo volante Nelson Deossa, do Real Betis. O Cruz-Maltino já fez sua parte e, agora, aguarda a resposta dos espanhóis para fechar o acordo de vez.
Além do meio-campista, o Gigante da Colina vai atrás de um zagueiro. Murilo (Palmeiras), Diego Carlos (Fenerbahçe), Gabriel Pereira (Copenhagen) e Vítor Tormena (Krasnodar) foram alguns dos nomes sondados pela diretoria.
Simultaneamente à busca por reforços, o Vasco se prepara para encarar o Independiente Medellín, nos playoffs da Copa Sul-Americana. O jogo de ida será na quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), na Colômbia. A partida decisiva por uma vaga nas oitavas de final acontecerá na outra quarta-feira (29), no mesmo horário, em São Januário.
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Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa
O lateral-esquerdo Paulinho é o único reforço até o momento