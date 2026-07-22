Pedro Emanuel, técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel, técnico do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 22/07/2026 07:39

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Cruz-Maltino

Após uma fase de grupos com altos e baixos, em meio à escolha do então treinador Renato Gaúcho de escalar reservas em alguns jogos, o Vasco se classificou em segundo no seu grupo e inicia, agora, o mata-mata do torneio. Apesar de passar por um momento delicado na temporada, em meio à luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Pedro Emanuel relacionou o que tem de melhor para a viagem à Colômbia.



Sendo assim, o time titular deve ser: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Nuno Moreira; Adson, Andrés Gómez e Brenner.

Provável escalação do Independiente Medellín

O Independiente Medellín fará a sua primeira partida desde a parada da Copa. Durante o período, a diretoria promoveu uma reformulação na equipe. O time teve a contratação de quatro reforços, saídas de jogadores e a chegada do novo técnico, Luis Amaranto Perea, no lugar do interino Sebastián Botero, que ficou no cargo por quase dois meses.



Com isso, o treinador deve mandar a campo esta equipe: Ichazo; Mena, Escorcia, Joaquín Varela, Hayen Palacios; Didier Moreno, Perlaza, Daniel Cataño, Yony González, Juan Córdoba; Larrosa.

Arbitragem

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Assistentes: Claudio Urrutia (Chile) e Juan Serrano (Chile)

VAR: Jose Cabero (Chile)