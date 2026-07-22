Nelson Deossa em campo pelo BetisDivulgação / Betis
Valor do empréstimo está travando acordo do Vasco por volante do Betis
Jogador, de 26 anos, pode ser reforços para o segundo semestre
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