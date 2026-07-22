Nelson Deossa em campo pelo Betis - Divulgação / Betis

Nelson Deossa em campo pelo BetisDivulgação / Betis

Publicado 22/07/2026 14:16

Rio - A contratação do volante Nelson Deossa, de 26 anos, está travada. O motivo tem a ver com o valor do empréstimo que o Vasco irá pagar para o Real Betis. O clube espanhol deseja receber algo entre 500 mil a 1 milhão de euros (R$ 2,9 milhões a R$ 5,8 milhões). As informações são do jornalista Joel Silva.

O negócio foi estruturado em um modelo de empréstimo com opção de compra. A operação gira em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões), valor que poderá ser quitado em até quatro anos. Para fechar o acordo, o Real Betis exigiu garantias financeiras, que já foram apresentadas pelo Vasco.

O Real Betis quer vender Nelson Deossa para recuperar o investimento feito no ano passado, quando pagou 11 milhões de euros (cerca de R$ 64,8 milhões) ao Monterrey, do México.

Revelado pelo Atlético Huila, da Colômbia, o meia passou por Estudiantes, Junior Barranquilla, Atletico Nacional, Pachuca, até se destacar pelo Monterrey, do México, no Mundial de Clubes de 2025. Contratado pelo Betis, o colombiano fez 20 jogos e não anotou gols ou deu assistências.