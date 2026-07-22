Andrés Gómez em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
“Eu peguei muita experiência com os jogadores que estavam lá. São todos de alto nível. Infelizmente não conseguimos avançar, mas aprendi com cada um que estava convivendo ao longo do torneio”, disse o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube.
A convocação encerrou um longo jejum do Gigante da Colina. Um atleta do Cruz-Maltino não entrava em campo em um Mundial desde 1994, quando Ricardo Rocha defendeu o Brasil.
Foco na Sul-Americana
“É uma oportunidade muito linda, porque nos sentimos em casa. Temos muitos companheiros no elenco que são daqui. Estamos felizes, unidos e queremos fazer as coisas direito”, contou.
A partida de volta será na próxima quarta-feira (29), no mesmo horário, em São Januário. Em caso de empate no placar agregado, a definição da classificação às oitavas será nos pênaltis.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.