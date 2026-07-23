Pedro Emanuel é o técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel é o técnico do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 23/07/2026 00:01

Colômbia - Pedro Emanuel analisou o 2 a 2 entre Independiente Medellín e Vasco no Estádio Atanasio Girardot, nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. O viu um empate justo, mas acredita que o Cruz-Maltino poderia ter conseguido sair com a vitória.

"No final, aceito o empate. Mas acredito que, pelas oportunidades que tivemos, poderíamos ter saído daqui com a vitória. O empate é justo. Agora, em São Januário, vamos tentar fechar a eliminatória"

O Vasco viu o time colombiano abrir o placar nos acréscimos da etapa inicial. Já no segundo tempo, logo no primeiro minuto, o Cruz-Maltino contou com um gol contra para deixar tudo igual. O Gigante da Colina ainda ficou em desvantagem mais uma vez, mas Spinelli apareceu na reta final para decretar o 2 a 2.

"Faltou-nos um pouquinho mais de eficácia e de sermos mais incisivos nos últimos 30 metros na primeira parte. Se tivéssemos marcado primeiro, iria nos dar mais confiança e iriamos nos sentir mais confortáveis no jogo. Fizemos o que eu pedi. Tivemos mais posse de bola e mais aproximações à baliza do Independiente, mas é um fato que não marcamos. Acho que isso poderia ter nos ajudado a levar outro resultado daqui. Depois, novamente, aquilo de que toda a gente fala: o erro.

"Mas o erro faz parte do futebol. Temos que ter uma mentalidade diferente na forma como defendemos o nosso gol, principalmente nos minutos finais de cada tempo. São momentos importantes e que podem marcar o nosso desempenho para o restante da partida. Felizmente não aconteceu, porque a equipe entrou muito motivada na segunda parte, fez também logo o gol, o que nos animou e motivou. Agora, também não vou dizer o contrário, que quebramos fisicamente cedo demais em relação ao que perspectivava, mas os que entraram deram nova força à equipe. Voltamos a lutar pelo resultado".

O próximo jogo entre as equipes acontecerá na próxima quarta-feira (29), a partir das 19h, em São Januário. Uma vitória simples garante o Vasco nas oitavas da Sul-Americana. Já um novo empate força a decisão por pênaltis.

"Fizemos um preparação muito específica em relação a nós, àquilo que podemos fazer e melhorar. Foi pena termos sofrido um gol no último minuto da primeira parte, mas a forma como entramos na segunda parte nos motivou a continuar. Penso que fizemos um bom jogo. Acho que criamos mais oportunidades ou possíveis oportunidades do que o Independiente. Valorizamos muito também aquilo que foi resultado porque levamos para São Januário a decisão desta eliminatória".