Rodri é um dos pilares do meio-campo da seleção espanhola - Vanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Rodri é um dos pilares do meio-campo da seleção espanholaVanessa Carvalho / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 24/07/2026 17:45

O melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, Rodri, voltou à mira do Real Madrid. O clube merengue intensificou as negociações e busca um acordo com o Manchester City para contratar o volante de 30 anos ainda nesta janela de transferências. A informação é do The Athletic.



Rodri deseja atuar pelo Real Madrid e estaria aguardando uma proposta oficial do clube. No entanto, o presidente Florentino Pérez ainda não deu sinal verde para a contratação.



Anteriormente, Florentino Pérez havia barrado a chegada do espanhol. O volante sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) na temporada 2024/25 e, em 2025/26, encontrou dificuldades para recuperar a forma física e ganhar sequência. No entanto, as boas atuações na Copa do Mundo fizeram o mandatário retomar as negociações.



Após conquistar o Mundial com a Espanha, Rodri passará por uma cirurgia nas costas. O volante ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

Carreira vitoriosa

Rodri tem 30 anos. Revelado pelo Villarreal em 2015, o jogador se transferiu para o Atlético de Madrid em 2018, onde chamou a atenção de Pep Guardiola, que o levou para o Manchester City em 2019.



Desde então, o volante se tornou um dos pilares da fase mais vitoriosa do clube inglês, conquistando uma Liga dos Campeões, quatro Campeonatos Ingleses, duas Copas da Inglaterra, entre outros títulos. O troféu mais recente foi levantado no último domingo (19), com a conquista da Copa do Mundo pela Espanha. Rodri também conquistou a Bola de Ouro de 2024



