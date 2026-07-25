Novo patrocinador do Vasco passa a estampar marca na camisa a partir deste sábado (25)Divulgação / Vasco
Vasco anuncia patrocinador máster com programa de engajamento da torcida
SAF vascaína estava sem um parceiro principal desde o fim do ano passado
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