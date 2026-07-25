Novo patrocinador do Vasco passa a estampar marca na camisa a partir deste sábado (25) - Divulgação / Vasco

Novo patrocinador do Vasco passa a estampar marca na camisa a partir deste sábado (25)Divulgação / Vasco

Publicado 25/07/2026 10:31

possibilidade de melhorias no CT, a depender do engajamento da torcida vascaína.

Vasco volta a ter um patrocinador máster a partir deste sábado (25), após sete meses. O clube anunciou o acordo com a Sportingbet, que prevê, além do dinheiro, a

O contrato que será válido até o fim de 2027, com possibilidade de renovação por mais um no, inclui o time profissional e da base, assim como do futebol feminino.



"Buscamos uma grande parceira, uma marca sólida e internacional, que compartilhasse do nosso projeto de reconstrução. Encontramos uma empresa com credibilidade, capaz de fortalecer nossa camisa e, principalmente, de construir ações que aproximem ainda mais o clube da torcida. Vai muito além de uma marca estampada no uniforme", celebrou o presidente do Vasco, Pedrinho.



Novidade no acordo de patrocínio do Vasco

A nova parceria prevê, além de valor fixo e bonificações por desempenho, a possibilidade de investimentos de melhoria do CT Moacyr Barboza. Para isso acontecer, metas precisam ser cumpridas pelos torcedores do Vasco em um programa de engajamento.



"Queremos criar um modelo inédito de ativação de um patrocinador master, em que o engajamento da torcida contribua diretamente para melhorias estruturais do clube", explicou o Head da América Latina da Sportingbet, Antonio Forjaz.

A nova parceria encerra uma longa negociação que teve divergências sobre valores e também sofreu atraso após o afastamento temporário do presidente do Cruz-Maltino, Pedrinho, do controle da SAF. A estreia da marca que estampará o espaço máster da camisa do Vasco acontece neste sábado (25), contra o Mirassol, pelo Brasileirão.