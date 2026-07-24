Santiago Sosa em ação pelo Racing (ARG) diante do Flamengo, no MaracanãMauro Pimentel / AFP
Vasco negocia a contratação de zagueiro do Racing
Defensor, de 27 anos, é um dos destaques do futebol argentino
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