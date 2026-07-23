John Yeboah em ação pela seleção equatoriana na Copa do Mundo de 2026 - Justin Setterfield / Getty Images via AFP

John Yeboah em ação pela seleção equatoriana na Copa do Mundo de 2026Justin Setterfield / Getty Images via AFP

Publicado 23/07/2026 19:10





Revelado nas categorias de base do Wolfsburg, da Alemanha, ele também passou por clubes holandeses e poloneses antes de chegar à equipe italiana, em 2024. Neste ano, disputou a Copa do Mundo como titular, iniciando as quatro partidas do Equador no torneio.

Rio - O Vasco está interessado na contratação de John Yeboah, do Venezia, da Itália, para reforçar o ataque. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Matheus Giuberti.Revelado nas categorias de base do Wolfsburg, da Alemanha, ele também passou por clubes holandeses e poloneses antes de chegar à equipe italiana, em 2024. Neste ano, disputou a Copa do Mundo como titular, iniciando as quatro partidas do Equador no torneio.

O principal entrave da negociação, porém, é a vontade do estafe. De acordo com o 'ge', os representantes do atacante de 26 anos desejam mantê-lo no futebol europeu após a grande temporada na segunda divisão da Itália.



O Cruz-Maltino, por sua vez, apresentou o projeto esportivo e tenta convencer o jogador. Sem recursos para grandes investimentos imediatos, a tendência é que o Vasco repita o modelo adotado em outras negociações recentes, com proposta de empréstimo acompanhada da opção ou obrigação de compra futura.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Alexandre Borges.