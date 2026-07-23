John Yeboah em ação pela seleção equatoriana na Copa do Mundo de 2026Justin Setterfield / Getty Images via AFP
Revelado nas categorias de base do Wolfsburg, da Alemanha, ele também passou por clubes holandeses e poloneses antes de chegar à equipe italiana, em 2024. Neste ano, disputou a Copa do Mundo como titular, iniciando as quatro partidas do Equador no torneio.
O Cruz-Maltino, por sua vez, apresentou o projeto esportivo e tenta convencer o jogador. Sem recursos para grandes investimentos imediatos, a tendência é que o Vasco repita o modelo adotado em outras negociações recentes, com proposta de empréstimo acompanhada da opção ou obrigação de compra futura.
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