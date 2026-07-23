Fernando Seabra, atual técnico do CoritibaJP Pacheco / Coritiba
"A negociação esteve muito perto de se concretizar. Não se concretizou porque precisava ter um entendimento entre todas as partes. E, em relação à situação que envolvia a forma do pagamento da multa, eu tinha sido muito explícito desde o início que deveria ser nos termos que o Coritiba colocasse", explicou o comandante.
O Cruz-Maltino tentou contratá-lo no início de julho, após a saída de Renato Gaúcho. O clube carioca chegou a um acordo verbal com o técnico, mas houve um entrave entre em relação à multa rescisória. O Coxa exigiu o pagamento à vista, enquanto o Vasco tentava parcelar o valor.
"Fui muito explícito desde o início que qualquer tentativa frustrada em relação à multa — e, no caso, foi o parcelamento — sobraria no meu colo para ficar em uma situação de antagonismo no Coritiba. Foi o que acabou acontecendo", disse.
"Eu não entrei nessa situação. Entendi que isso me gerou uma certa insegurança. Algo que já tinha sido combinado não teve esse cuidado. A partir do momento em que você se coloca nessa situação, fica muito vulnerável", completou.
Sem acerto com Fernando Seabra, o Vasco oficializou, em julho, a contratação de Pedro Emanuel, com vínculo válido até dezembro de 2027. O português ainda não ganhou nos dois jogos em que comandou a equipe: um empate, com o Independiente Medellín (COL), e uma derrota, para o Vitória.
O próximo compromisso do Cruz-Maltino será no sábado (25), contra o Mirassol, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 20h30, em São Januário. No momento, o clube carioca ocupa a 17ª colocação, com 20 pontos, dentro da zona de rebaixamento.
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