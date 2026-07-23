Spinelli soma seis gols e uma assistência em 24 jogos pelo Vasco, 12 como titular - Matheus Lima / Vasco

Spinelli soma seis gols e uma assistência em 24 jogos pelo Vasco, 12 como titularMatheus Lima / Vasco

Publicado 23/07/2026 12:06

Com o gol marcado sobre o Independiente Medellín, na Colômbia , Spinelli se isolou como o artilheiro do Vasco nesta temporada. O atacante, que saiu do banco de reservas no segundo tempo, foi o responsável por empatar a partida em 2 a 2, nos minutos finais, na última quarta-feira (22), pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.

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O centroavante argentino chegou a seis tentos no ano e, assim, deixou para trás o lateral-direito Puma Rodríguez e o meio-campista Thiago Mendes, cada um com cinco. Quem corre por fora é Andrés Gómez, que balançou a rede quatro vezes até aqui.



O gol de Spinelli colocou o Cruz-Maltino em boa situação no torneio continental. Para avançar às oitavas, será necessária uma vitória simples sobre o time colombiano, na próxima quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), em São Januário. Em caso de novo empate, a definição será nos pênaltis. O centroavante argentino chegou a seis tentos no ano e, assim, deixou para trás o lateral-direito Puma Rodríguez e o meio-campista Thiago Mendes, cada um com cinco. Quem corre por fora é Andrés Gómez, que balançou a rede quatro vezes até aqui.O gol de Spinelli colocou o Cruz-Maltino em boa situação no torneio continental. Para avançar às oitavas, será necessária uma vitória simples sobre o time colombiano, na próxima quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), em São Januário. Em caso de novo empate, a definição será nos pênaltis.

Antes, o Gigante da Colina terá o Mirassol pela frente, sábado (25), às 20h30, também em São Januário, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe precisa ganhar para deixar a zona de rebaixamento. Neste momento, soma 20 pontos e ocupa a 17ª posição.

Os artilheiros do Vasco em 2026

1. Spinelli - 6 gols

2. Puma Rodríguez - 5 gols

2. Thiago Mendes - 5 gols

4. Andrés Gómez - 4 gols

5. Coutinho - 3 gols