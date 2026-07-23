Vasco - Matheus Lima/vasco

VascoMatheus Lima/vasco

Publicado 23/07/2026 13:50

Rio - Destaque do Vasco no empate com o Independiente Medellín, da Colômbia , nesta última quarta-feira (22), Cuiabano igualou a melhor temporada da carreira em assistências. O lateral-esquerdo deu passe para o centroavante Spinelli marcar o gol que igualou o placar da partida, pela Sul-Americana.

Com a assistência para Spinelli, Cuiabano chegou a cinco em 16 jogos pelo Vasco e igualou o número de passes para gols do ano passado, quando defendia o Botafogo. Além disso, o lateral-esquerdo também participou do primeiro gol contra o time colombiano, que foi considerado contra.

Cuiabano voltou a participar de um gol após quatro meses. A última vez que participou diretamente de gols aconteceu na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1, em 22 de março, quando fez um gol e deu uma assistência. Na época, o lateral vivia grande fase e vinha de uma sequência de jogos participando de gols.

Apesar do início animador pelo Vasco, Cuiabano não conseguiu manter a sequência. O lateral sofreu com lesões e não conseguiu recuperar o mesmo desempenho. Na temporada, o camisa 66 soma 16 jogos, dois gols e cinco assistências pelo Cruz-Maltino.