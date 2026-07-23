VascoMatheus Lima/vasco
Cuiabano, do Vasco, iguala temporada com mais assistências na carreira
Lateral deu assistência para Spinelli marcar o gol de empate na Sul-Americana
Vasco mira titular do Equador na Copa para reforçar o ataque
John Yeboah é alvo do Cruz-Maltino, mas desejo do estafe dificulta o negócio
Cauan Barros recebe oferta, e Vasco já busca reposição
Jogador, de 22 anos, é peça importante no elenco
Fernando Seabra abre o jogo sobre negociação frustrada com o Vasco
Treinador do Coritiba afirmou que o impasse envolvendo o pagamento da multa rescisória inviabilizou o acordo
Cuiabano, do Vasco, iguala temporada com mais assistências na carreira
Lateral deu assistência para Spinelli marcar o gol de empate na Sul-Americana
Com gol na Sul-Americana, Spinelli assume artilharia do Vasco no ano
Atacante balançou a rede no empate por 2 a 2 com o Independiente Medellín, na Colômbia
Técnico acredita que Vasco poderia ter vencido, mas vê empate justo
Cruz-Maltino ficou no 2 a 2 com o Independiente Medellín, na Colômbia, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana
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