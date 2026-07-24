Nelson Deossa em treino do Betis - Divulgação / Real Betis

Nelson Deossa em treino do BetisDivulgação / Real Betis

Publicado 24/07/2026 14:10

há mais de uma proposta pelo jogador colombiano.



"Apesar de Nelson Deossa não ter correspondido às expectativas na última temporada, ele é um jogador com um mercado muito forte. Há clubes dispostos a oferecer quantias significativas, mesmo que ele não tenha tido tempo de jogo consistente no Real Betis", afirmou o dirigente em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (24). O Vasco segue na tentativa de contratar Nelson Deossa, mas esbarra em problemas internos que atrasaram a negociação e vê concorrência de olho. Inclusive, o diretor esportivo do Betis, Manu Fajardo, confirmou que"Apesar de Nelson Deossa não ter correspondido às expectativas na última temporada, ele é um jogador com um mercado muito forte. Há clubes dispostos a oferecer quantias significativas, mesmo que ele não tenha tido tempo de jogo consistente no Real Betis", afirmou o dirigente em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (24).

Sem entrar em detalhes sobre as negociações, o diretor também confirmou que o desejo do Betis é negociá-lo em definitivo, já que não se saiu bem no futebol espanhol.

"No fim das contas, gosto de respeitar os jogadores, suas famílias e qualquer situação que surja. Se todas as partes concordarem que é benéfico para todos os envolvidos, vamos considerar a possibilidade", completou.



A proposta do Vasco por Deossa



questão que emperrou as conversas foi o pedido de garantias financeiras feita pelo clube espanhol e já apresentadas. As negociações estão encaminhadas para um acerto com o clube carioca , mas ainda há detalhes importantes para a finalização do acordo. Umafeita pelo clube espanhol e já apresentadas.

A proposta do Vasco é de empréstimo por um ano, com obrigação de compra em 2027. A operação gira em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões), valor que poderá ser quitado em até quatro anos.



Entre a SAF vascaína e Deossa já há um acordo, o que ajuda nas negociações com os espanhóis. A expectativa da diretoria é finalizar as últimas pendências ainda nesta semana para que o colombiano viaje ao Rio para se apresentar.

Enquanto isso, ele segue participando da pré-temporada junto ao restante do elenco do Betis.