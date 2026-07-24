Bandeira do Vasco - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Bandeira do VascoFoto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 24/07/2026 20:41

Rio - O Vasco homenageou quatro jogadores nesta sexta-feira (24). Paulo Henrique e Puma Rodríguez alcançaram marca de 150 jogos com a camisa do Cruz-Maltino. Andrés Gómez e Robert Renan já completaram 50 partidas pelo Cruz-Maltino.

"Entrega de camisas comemorativas. Os atletas Paulo Henrique e Puma Rodríguez receberam homenagens por terem alcançado a marca de 150 jogos com a camisa do Vasco, enquanto Robert Renan e Andrés Gómez completaram 50 jogos e também foram presenteados nesta sexta-feira. O Vasco da Gama parabeniza os atletas pelos números. Vamos por mais", escreveu o perfil do Cruz-Maltino nas redes.

ENTREGA DE CAMISAS COMEMORATIVAS |



Os atletas Paulo Henrique e Puma Rodríguez receberam homenagens por terem alcançado a marca de 150 jogos com a camisa do Vasco, enquanto Robert Renan e Andrés Gómez completaram 50 jogos e também foram presenteados nesta… pic.twitter.com/B1j7IUfalr — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 24, 2026

Agenda do Vasco

O Cruz-Maltino vai enfrentar o Mirassol neste sábado (25), a partir das 20h30, em São Januário. A partida é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.