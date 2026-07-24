São Januário, estádio do Vasco - Matheus Lima / Vasco

São Januário, estádio do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 24/07/2026 10:11 | Atualizado 24/07/2026 10:12





O desgaste provocado pelos imbróglios com a 777 Partners e a decisão judicial que Rio - O Vasco está com dificuldades para fechar com reforços na janela de transferências. Um dos motivos é a crise institucional pela qual o Cruz-Maltino atravessa, o que faz os clubes terem cautela ao negociar com os cariocas, conforme o jornalista Pedro Cobalea, do 'Lance!'.O desgaste provocado pelos imbróglios com a 777 Partners e a decisão judicial que afastou Pedrinho da gestão da SAF temporariamente mancharam a imagem do Vasco, especialmente para o mercado internacional.

Na negociação de Nelson Deossa, do Real Betis, por exemplo, a equipe espanhola pediu garantias financeiras para seguir com as conversas, mas manteve ressalvas, por causa da instabilidade recente pela qual passa o Cruz-Maltino.



Até agora, o único atleta anunciado pelo clube foi o lateral-esquerdo Paulinho, que já havia assinado um pré-contrato no último mês de fevereiro. O Gigante da Colina adota a estratégia de buscar contratações por empréstimo, com cláusulas de metas que tornem obrigatória a compra do jogador ao fim do vínculo.