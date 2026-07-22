Nelson Deossa em treino do BetisDivulgação / Real Betis
Vasco 'destrava' negociação com Betis e Deossa fica perto de acerto
Jogador, de 26 anos, deve ser reforço
Com gol na Sul-Americana, Spinelli assume artilharia do Vasco no ano
Atacante balançou a rede no empate por 2 a 2 com o Independiente Medellín, na Colômbia
Técnico acredita que Vasco poderia ter vencido, mas vê empate justo
Cruz-Maltino ficou no 2 a 2 com o Independiente Medellín, na Colômbia, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana
Léo Jardim valoriza 'espírito de luta' do Vasco após empate
A equipe ficou duas vezes em desvantagem no placar diante do Independiente Medellín
Vasco busca empate com o Independiente Medellín pela Sul-Americana
Spinelli marcou na reta final, e o Cruz-Maltino ficou no 2 a 2 com o time colombiano pelos playoffs da competição
Vasco 'destrava' negociação com Betis e Deossa fica perto de acerto
Jogador, de 26 anos, deve ser reforço
Comentarista pede Vasco 'com a cabeça no lugar' contra o Ind. Medellín
As duas equipes medem forças pelos playoffs da Sul-Americana
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