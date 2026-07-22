Nelson Deossa em treino do Betis - Divulgação / Real Betis

Nelson Deossa em treino do BetisDivulgação / Real Betis

Publicado 22/07/2026 17:43 | Atualizado 23/07/2026 12:30

Rio - A negociação do Vasco com o Real Betis pelo volante Nelson Deossa, de 26 anos, avançou. De acordo com informações do jornalista espanhol Pepe Elías, a situação evoluiu e o Cruz-maltino poderá sacramentar o acordo com o colombiano até o fim de semana.

O negócio foi estruturado em um modelo de empréstimo com opção de compra. A operação gira em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões), valor que poderá ser quitado em até quatro anos. Para fechar o acordo, o Real Betis exigiu garantias financeiras, que já foram apresentadas pelo Vasco.

O Real Betis quer vender Nelson Deossa para recuperar o investimento feito no ano passado, quando pagou 11 milhões de euros (cerca de R$ 64,8 milhões) ao Monterrey, do México.

Revelado pelo Atlético Huila, da Colômbia, o meia passou por Estudiantes, Junior Barranquilla, Atletico Nacional, Pachuca, até se destacar pelo Monterrey, do México, no Mundial de Clubes de 2025. Contratado pelo Betis, o colombiano fez 20 jogos e não anotou gols ou deu assistências.