GB jogou apenas três jogos pelo Fortaleza durante o empréstimo - Dikran Sahagian/Vasco

GB jogou apenas três jogos pelo Fortaleza durante o empréstimoDikran Sahagian/Vasco

Publicado 24/07/2026 22:21 | Atualizado 24/07/2026 23:14

Rio - Cria do Vasco , GB vai atuar no futebol português. O atacante de 21 anos já está no país e deve ser anunciado em breve como reforço do Chaves, que atualmente está na segunda divisão, de acordo com o jornal 'Record'.

O vínculo com o Chaves será de empréstimo, e os dois clubes já trocaram documentos para concluir a transferência. A informação do negócio foi divulgada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.

Portimonense e Tondela também tentavam a contratação, segundo informou a imprensa portuguesa. O atacante, porém, optou pelo projeto do Chaves.

GB, que não se firmou no time principal do Vasco, foi emprestado ao Fortaleza em fevereiro. Com a camisa do Leão do Pici, o centroavante disputou apenas três jogos e deu uma assistência.