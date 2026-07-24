GB jogou apenas três jogos pelo Fortaleza durante o empréstimoDikran Sahagian/Vasco
Atacante do Vasco, GB está perto de reforçar clube de Portugal
Ele foi emprestado ao Fortaleza em fevereiro deste ano
Rio - Cria do Vasco, GB vai atuar no futebol português. O atacante de 21 anos já está no país e deve ser anunciado em breve como reforço do Chaves, que atualmente está na segunda divisão, de acordo com o jornal 'Record'.
O vínculo com o Chaves será de empréstimo, e os dois clubes já trocaram documentos para concluir a transferência. A informação do negócio foi divulgada primeiro pelo jornalista Venê Casagrande.
Portimonense e Tondela também tentavam a contratação, segundo informou a imprensa portuguesa. O atacante, porém, optou pelo projeto do Chaves.
GB, que não se firmou no time principal do Vasco, foi emprestado ao Fortaleza em fevereiro. Com a camisa do Leão do Pici, o centroavante disputou apenas três jogos e deu uma assistência.
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