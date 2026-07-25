Pedro Emanuel tem dois jogos pelo Vasco e busca primeira vitória - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel tem dois jogos pelo Vasco e busca primeira vitóriaMatheus Lima / Vasco

Publicado 25/07/2026 09:12

neste sábado (25), às 20h30 (de Brasília). Vasco tem São Januário como esperança para deixar a zona de rebaixamento nesta rodada do Brasileirão . No primeiro jogo sob o comando de Pedro Emanuel no estádio, o Cruz-Maltino enfrenta o Mirassol

Onde assistir a Vasco x Mirassol



O confronto direto do Z-4 do Brasileirão terá transmissão de: Record (TV aberta), Cazé TV (Youtube e streaming) e Premiere (pay per view).



Provável escalação do Vasco



Com apenas 20 pontos em 19 rodadas, o time de Pedro Emanuel ocupa o 17º lugar e vem de derrota por 1 a 0 para o Vitória, no Brasileirão. Além disso, empatou fora de casa em 2 a 2 com o Independiente Medellín (Colômbia), pela Copa Sul-Americana.



A tendência para o duelo deste sábado é que a formação titular sofra ao menos uma modificação, com a entrada de Paulo Henrique no lugar de Puma Rodríguez. Há ainda a possibilidade de Spinelli começar como titular.



O Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Barros, Thiago Mendes, Andrés Gómez, Adson; Nuno Moreira e Spinelli (Brenner).



Como deve jogar o Mirassol



Já a equipe do técnico Rafael Guanaes está um ponto atrás do Vasco e tem a possibilidade de deixar a zona de rebaixamento se vencer fora de casa. Para isso, os titulares contam com a volta do zagueiro Willian Machado, que estava suspenso na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio. Eduardo também pode ser escalado.



A provável escalação do Mirassol é: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado (Gabriel Knesowitsch) e Reinaldo; Denilson, Aldo Filho e Japa (Eduardo); Edson Carioca, Alesson e Bruno Santos.



A arbitragem do jogo em São Januário

Árbitro: Rafael Klein

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Jorge Eduardo Bernardi

VAR: Marco Aurélio Fazekas Ferreira