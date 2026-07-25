Com três disputas de cinturão, Jungle Fight 153 promete emoção do início ao fim - (Foto: Rei Fight)

Com três disputas de cinturão, Jungle Fight 153 promete emoção do início ao fim (Foto: Rei Fight)

Publicado 25/07/2026 10:00

Se Itu é conhecida pelos exageros e pelos monumentos em tamanho gigante, o Jungle Fight resolveu entrar no clima. A edição 153 do maior evento de MMA da América Latina será realizada neste sábado (25), no Ginásio Municipal Prudente de Moraes, e chega à cidade com um card que foge do comum. Em vez de uma única disputa de título, serão três cinturões em jogo. O Sportv e o Combate transmitem o evento ao vivo para todo o Brasil a partir das 20h.



Todos os atletas escalados para o Jungle Fight 153 confirmaram presença no evento ao baterem o peso de suas respectivas categorias durante a pesagem oficial realizada nesta sexta-feira. A entrada será gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade, programa desenvolvido pela Prefeitura de Itu que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade social.