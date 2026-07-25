Com três disputas de cinturão, Jungle Fight 153 promete emoção do início ao fim (Foto: Rei Fight)
Todos os atletas escalados para o Jungle Fight 153 confirmaram presença no evento ao baterem o peso de suas respectivas categorias durante a pesagem oficial realizada nesta sexta-feira. A entrada será gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade, programa desenvolvido pela Prefeitura de Itu que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade social.
Na luta principal, o paulista João Dantas faz a sua primeira defesa do cinturão dos pesos médios, diante do carioca Oton Jasse. Dantas chega com oito vitórias em dez lutas profissionais e tem no poder de nocaute uma de suas principais características. Do outro lado estará um dos maiores especialistas em finalizações do MMA. Jasse venceu 22 das 33 lutas da carreira, sendo 20 por finalização, a maioria com seu temido triângulo de mão.
O cinturão dos pesos-galos também estará em disputa em um confronto entre invictos. Tiago Pereira coloca o título em jogo pela quarta vez e tenta ampliar a sequência que o transformou no campeão mais dominante da categoria. Maranhense radicado no Rio de Janeiro, ele soma dez vitórias em dez apresentações, sete delas pela via rápida, desempenho que o coloca, para muitos analistas do MMA, como o principal peso galo do mundo na atualidade. Pela frente estará o grappler Jonathan Frazão, o "Astro Boy", amazonense radicado no Rio de Janeiro, que também mantém cartel perfeito, com seis vitórias em seis lutas.
O primeiro cinturão da noite definirá a nova campeã dos pesos-moscas. Ex-detentora do título e finalista do primeiro Fight do Milhão, Brena Cardozo tenta recuperar o posto diante da também fluminense Amanda Vargas. Enquanto Brena soma 11 vitórias em 17 combates profissionais, Amanda busca conquistar o cinturão da organização embalada por cinco vitórias em nove lutas.
A programação em Itu começou ainda na sexta-feira com as Eliminatórias Jungle, seletiva criada para revelar novos talentos do MMA. Lutadores de Itu e de cidades da região participaram das disputas, e os atletas que mais se destacaram foram contratados para integrar futuras edições do evento.
O Jungle Fight volta a Itu pela quinta vez. A última edição realizada na cidade aconteceu em 2015, e o retorno, segundo o presidente Wallid Ismail, representa a continuidade de uma parceria construída ao longo de muitos anos.
"Voltar para Itu é sempre motivo de alegria. É uma cidade que faz parte da história do Jungle Fight e que sempre nos recebeu de braços abertos. Além de mostrar as belezas e a hospitalidade de Itu para todo o Brasil, teremos mais uma oportunidade de mostrar a força do MMA brasileiro. Tenho uma amizade de muitos anos com o prefeito Herculano Passos, um dos grandes embaixadores do Jungle Fight e alguém que acredita no esporte como ferramenta de inclusão social. Tenho certeza de que faremos um Jungle gigante, do tamanho da tradição de Itu."
Quem não conseguir entrar no ginásio também poderá acompanhar a programação. A organização montará uma Fun Fest em frente ao Ginásio Municipal Prudente de Moraes, com telão para transmissão ao vivo das lutas. Prefeito de Itu, Herculano Passos destacou a relação de longa data com Wallid Ismail e o impacto que o Jungle Fight gera dentro e fora do esporte.
"Tenho uma amizade muito grande com o Wallid e acompanho há anos o trabalho que ele desenvolve por meio do Jungle Fight. O evento abre portas, cria oportunidades e muda a vida de muitos jovens que encontram no esporte um novo caminho. Essa é uma ferramenta social poderosa, que também movimenta a economia, incentiva o turismo e projeta Itu para todo o país. Convido toda a população para prestigiar esse grande evento. Nossa hospitalidade é gigante e será um prazer receber todos em Itu para mais uma grande noite de lutas."
Confira abaixo o card completo do evento:
Jungle Fight 153
Ginásio Prudente de Moraes, Itu, São Paulo (SP)
25 de julho de 2026
84 kg: Oton Jasse (83,3 kg) x João Dantas (83,5 kg) - Cinturão
61 kg: Tiago Pereira (60,6 kg) x Jhonatha Frazão (60,9 kg) - Cinturão
57 kg: Amanda Vargas (56,4 kg) x Brena Cardoso (56,9 kg) - Cinturão
57 kg: Douglas da Silva Feitosa (57,3 kg) x Guilherme Alves (57,5 kg)
77 kg: Lucas Karateca (76,6 kg) x Igor Zanuncio (76,4 kg)
66 kg: Kevin Camargo (66,3 kg) x Caio Viking (66,3 kg)
70 kg: Ofir Pereira (69,9 kg) x Augusto Machado Correia (70,3 kg)
64 kg: Anderson Gabriel (64,0 kg) x Gabriel Nicolucci (63,4 kg)
57 kg: Peter Correa (57,2 kg) x Vinicius Santos (57,5 kg)
52 kg:: Alana Viduani (52,5 kg) x Giovanna Sardinha Pontes (52,1 kg)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.