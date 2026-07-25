Evento distribuiu mais de R$ 200 mil em premiações e movimentou a cidade (Foto: AJP)
Uma das principais etapas do calendário da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP), a competição recebeu atletas das categorias infantil, juvenil, amadora, profissional e master. De acordo com a organização, ao longo dos dois dias de disputas, equipes, treinadores, familiares e visitantes ocuparam hotéis, restaurantes, serviços de transporte e estabelecimentos comerciais, impulsionando diferentes segmentos da economia ligados ao esporte.
Ainda segundo a AJP, o impacto também foi percebido na geração de empregos temporários para áreas como montagem de estruturas, segurança, arbitragem, operação técnica e prestação de serviços. A presença de delegações estrangeiras e competidores de diversas regiões do Brasil contribuiu para ampliar a circulação de visitantes na cidade durante o fim de semana.
O legado da competição também passou pela inclusão social. Em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, a organização disponibilizou mais de 700 inscrições para atletas oriundos de projetos sociais desenvolvidos em comunidades fluminenses. A iniciativa permitiu que crianças, adolescentes e adultos tivessem a oportunidade de disputar uma das competições mais importantes do jiu-jítsu mundial.
O secretário estadual de Esporte e Lazer, Rodrigo Scorzelli, destacou que o Grand Slam já faz parte do calendário esportivo do estado e demonstra como grandes eventos podem gerar resultados permanentes para a população.
"O Abu Dhabi Grand Slam já se consolidou como um dos grandes eventos esportivos realizados no Rio de Janeiro. Além da excelência técnica da competição, ele movimenta a economia, fortalece o turismo esportivo e cria oportunidades para centenas de jovens que chegam por meio dos projetos sociais. É um investimento que gera retorno para o estado e deixa um legado para o esporte."
Um dos articuladores da parceria entre a AJP e o Governo do Estado, o deputado estadual Rafael Picciani lembrou que a competição reúne desenvolvimento esportivo, impacto econômico e transformação social.
"O esporte tem a capacidade de transformar realidades e abrir caminhos para milhares de pessoas. Quando conseguimos trazer um evento desse porte para o Rio de Janeiro, o benefício vai muito além da competição. A cidade recebe visitantes, movimenta sua economia e, ao mesmo tempo, oferece oportunidades para atletas que talvez nunca tivessem acesso a um campeonato internacional. Esse é o tipo de política pública que produz resultados concretos para o esporte e para a sociedade."
O Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jítsu Rio de Janeiro foi apresentado pelo Instituto Ofir, com coprodução da AJP Brasil, e realizado graças ao patrocínio da Light, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio de Janeiro.
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