Claudio realizou quatro lutas pelo UFC, com apenas uma vitória - (Foto: Reprodução/Instagram)

Claudio realizou quatro lutas pelo UFC, com apenas uma vitória (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 24/07/2026 16:00

Atleta com passagem pelo UFC, Claudio Ribeiro foi preso em flagrante na última quarta-feira (22), sob acusação de violência doméstica contra a esposa, em Várzea Paulista, no interior de São Paulo. Segundo informações que foram divulgadas pelo site "Metrópoles", o lutador teria agredido a companheira durante uma discussão, causando uma fratura no nariz da vítima.



De acordo com os relatos da ocorrência, agentes do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados para atender ao caso no bairro Jardim Itália. No local, Claudio Ribeiro teria admitido aos policiais que agrediu a esposa. A mulher, por sua vez, relatou ter recebido socos no rosto.



A mulher acabou sendo transportada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Várzea Paulista, onde passou por exames médicos e uma tomografia confirmou a fratura no nariz. Logo depois de passar por atendimento, recebeu liberação. O ex-atleta do UFC, por sua vez, foi levado para a delegacia, onde teve prisão decretada por crime de violência doméstica.