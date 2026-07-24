Claudio realizou quatro lutas pelo UFC, com apenas uma vitória (Foto: Reprodução/Instagram)
De acordo com os relatos da ocorrência, agentes do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados para atender ao caso no bairro Jardim Itália. No local, Claudio Ribeiro teria admitido aos policiais que agrediu a esposa. A mulher, por sua vez, relatou ter recebido socos no rosto.
A mulher acabou sendo transportada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Várzea Paulista, onde passou por exames médicos e uma tomografia confirmou a fratura no nariz. Logo depois de passar por atendimento, recebeu liberação. O ex-atleta do UFC, por sua vez, foi levado para a delegacia, onde teve prisão decretada por crime de violência doméstica.
Claudio Ribeiro se tornou conhecimento do público que acompanha MMA a partir de 2022, quando chegou ao UFC após participar do reality show "Contender Series". Pelo Ultimate o paulista disputou quatro combates e conquistou apenas uma vitória.
Os resultados irregulares fizeram com que o contrato de Claudio Ribeiro não fosse renovado pelo UFC, encerrando sua passagem pela organização em 2024. Depois disso, o atleta realizou mais três combates de MMA, passando por eventos como Jungle Fight, NWPA e LFA, com duas vitórias e uma derrota.
Mais recentemente, o atleta paulista vinha construindo uma nova trajetória no evento Karate Combat. Pela organização, o ex-UFC venceu os três combates realizados até o momento.
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