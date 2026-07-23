Borrachinha tem disputa por cinturão interino até 93kg na mira(Foto: Reprodução/UFC)
A avaliação de Borrachinha leva em consideração a situação do campeão Carlos Ulberg, que está afastado após sofrer uma grave lesão no joelho e passar por cirurgia em abril. Diante da possibilidade de o neozelandês permanecer longo período fora de ação, o brasileiro lembrou que é um dos poucos atletas do pelotão de elite da categoria que vem de vitória, o que, em sua visão, poderia credenciá-lo para uma disputa pelo título interino.
“Me diga os nomes (cotados no topo). Poatan? Não está mais lá (nos meio-pesados), e vem de derrota. Ankalaev? Vem de derrota. Jiri? Vem de derrota. Costa? Vem de vitória, por nocaute. Jamahal? Derrota. Rountree? Derrota. Só estou dizendo: se o Ulberg vai ficar tanto tempo inativo, quem eles (UFC) vão colocar para lutar pelo cinturão interino agora?”, indagou o mineiro.
A possibilidade de disputar um cinturão interino também pode ajudar a explicar uma recente decisão de Paulo Borrachinha. Com a lesão de Khalil Rountree Jr. às vésperas do evento marcado para o próximo sábado (25), em Abu Dhabi (EAU), o UFC procurou o brasileiro para substituir o norte-americano e enfrentar Magomed Ankalaev na luta principal.
Borrachinha, porém, recusou a oportunidade por considerar insuficiente o tempo de preparação e a ausência de um atrativo especial para aceitar um confronto de alto risco de última hora. Na avaliação do mineiro, uma recompensa financeira maior ou a criação de um título interino poderiam ser fatores capazes de motivá-lo a aceitar um desafio nessas circunstâncias.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.