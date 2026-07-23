Borrachinha tem disputa por cinturão interino até 93kg na mira - (Foto: Reprodução/UFC)

Borrachinha tem disputa por cinturão interino até 93kg na mira(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 23/07/2026 09:00

O cenário atual da categoria dos meio-pesados do UFC pode abrir uma oportunidade de destaque para Paulo Borrachinha. Em entrevista ao programa "The Ariel Helwani Show", o brasileiro analisou o momento vivido pela divisão e apontou os resultados recentes dos principais concorrentes como um fator que pode favorecer sua entrada em uma eventual disputa pelo cinturão interino.



A avaliação de Borrachinha leva em consideração a situação do campeão Carlos Ulberg, que está afastado após sofrer uma grave lesão no joelho e passar por cirurgia em abril. Diante da possibilidade de o neozelandês permanecer longo período fora de ação, o brasileiro lembrou que é um dos poucos atletas do pelotão de elite da categoria que vem de vitória, o que, em sua visão, poderia credenciá-lo para uma disputa pelo título interino.



“Me diga os nomes (cotados no topo). Poatan? Não está mais lá (nos meio-pesados), e vem de derrota. Ankalaev? Vem de derrota. Jiri? Vem de derrota. Costa? Vem de vitória, por nocaute. Jamahal? Derrota. Rountree? Derrota. Só estou dizendo: se o Ulberg vai ficar tanto tempo inativo, quem eles (UFC) vão colocar para lutar pelo cinturão interino agora?”, indagou o mineiro.