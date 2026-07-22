Tererê ministrou seminário na academia Deziro Jiu-Jitsu, em São José dos Campos, no interior de São Paulo(Foto: Divulgação)
Figura muito querida e admirada por fãs e praticantes da modalidade, Tererê compartilhou técnicas desenvolvidas ao longo de sua carreira e destacou o desempenho dos participantes. O multicampeão também revelou que o sucesso do evento já rendeu novos convites para futuros seminários.
"O seminário em São José dos Campos foi muito bom. Eu passei algumas técnicas que eu desenvolvi ao longo da minha carreira e o pessoal presente conseguiu fazê-las muito bem. Fui muito bem recebido pelo pessoal da cidade e, no mesmo dia, outras pessoas me procuraram para fazermos outros seminários futuramente", destacou Tererê.
O retorno aos tatames também representa um momento especial na vida pessoal do faixa-preta, que vem retomando atividades ligadas ao Jiu-Jitsu depois de um período afastado. Agora, Fernando Tererê já tem uma nova agenda de compromissos programada para o próximo mês, quando pretende percorrer diferentes locais em São Paulo para compartilhar seus conhecimentos.
"Em agosto, vou estar ministrando um tour de seminários, do dia 2 ao dia 8, em São Paulo, e eu estou muito feliz com essa minha volta aos tatames, reencontrando amigos antigos, que me mandam mensagens de positividade e isso está sendo muito bom para mim. Graças a Deus estou me sentindo bem, de volta aos trabalhos, porque tinha parado por alguns anos, mas estou conseguindo repor minhas energias e fazendo o que eu amo", concluiu.
A trajetória de Fernando Tererê também foi retratada no filme "O Faixa-Preta", lançado em 2022. Em meio à nova fase, o multicampeão considera o Jiu-Jitsu uma ferramenta importante em seu processo de recuperação, aliado ao acompanhamento integral de profissionais especializados. Recentemente, o atleta utilizou suas redes sociais para celebrar o fato de estar há 1 ano e 7 meses sem usar substâncias que alterem seu humor, destacando o apoio recebido da família e de Rafael Carino, terapeuta em dependência química e faixa-preta de Jiu-Jitsu.
Histórico nome do esporte, Tererê também vem se aproximando cada vez mais do cotidiano da arte suave por meio dos treinos e do trabalho desenvolvido no Tererê Kids. O projeto social busca promover inclusão de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade por meio do Jiu-Jitsu, reforçando o papel do esporte na construção de novas oportunidades e na transformação de vidas.
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