Tererê ministrou seminário na academia Deziro Jiu-Jitsu, em São José dos Campos, no interior de São Paulo - (Foto: Divulgação)

Tererê ministrou seminário na academia Deziro Jiu-Jitsu, em São José dos Campos, no interior de São Paulo(Foto: Divulgação)

Publicado 22/07/2026 07:00 | Atualizado 22/07/2026 16:36

Multicampeão em sua carreira, sendo pentacampeão mundial, e considerado um dos grandes nomes da história do Jiu-Jitsu, Fernando Tererê vive uma nova fase de sua trajetória. Em seu retorno gradual ao ambiente da arte suave, o faixa-preta ministrou um seminário no último sábado (18), na academia Deziro Jiu-Jitsu, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e celebrou a recepção que teve durante o encontro.



Figura muito querida e admirada por fãs e praticantes da modalidade, Tererê compartilhou técnicas desenvolvidas ao longo de sua carreira e destacou o desempenho dos participantes. O multicampeão também revelou que o sucesso do evento já rendeu novos convites para futuros seminários.



"O seminário em São José dos Campos foi muito bom. Eu passei algumas técnicas que eu desenvolvi ao longo da minha carreira e o pessoal presente conseguiu fazê-las muito bem. Fui muito bem recebido pelo pessoal da cidade e, no mesmo dia, outras pessoas me procuraram para fazermos outros seminários futuramente", destacou Tererê.



O retorno aos tatames também representa um momento especial na vida pessoal do faixa-preta, que vem retomando atividades ligadas ao Jiu-Jitsu depois de um período afastado. Agora, Fernando Tererê já tem uma nova agenda de compromissos programada para o próximo mês, quando pretende percorrer diferentes locais em São Paulo para compartilhar seus conhecimentos.



"Em agosto, vou estar ministrando um tour de seminários, do dia 2 ao dia 8, em São Paulo, e eu estou muito feliz com essa minha volta aos tatames, reencontrando amigos antigos, que me mandam mensagens de positividade e isso está sendo muito bom para mim. Graças a Deus estou me sentindo bem, de volta aos trabalhos, porque tinha parado por alguns anos, mas estou conseguindo repor minhas energias e fazendo o que eu amo", concluiu.