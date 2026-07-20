Rafinha conta com o apoio de Carino para brilhar no Pan Kids da IBJJF (Foto: Reprodução)
Vivendo um momento importante na carreira, Rafinha chega à competição com a experiência de quem já disputou grandes torneios internacionais e segue trabalhando para consolidar seu nome entre as principais promessas da nova geração da arte suave. Além da preparação técnica, o atleta também tem buscado fortalecer aspectos pessoais que considera fundamentais para sua formação.
Como parte desse processo, Rafael Carneiro visitou recentemente a academia do professor Rafael Carino, faixa-preta de André Pederneiras, ex-lutador de MMA e uma das pessoas responsáveis por incentivá-lo a iniciar sua trajetória no Jiu-Jitsu. O encontro marcou um reencontro com suas origens e foi além dos treinamentos, já que o jovem também participou de uma palestra e conheceu de perto o projeto social desenvolvido por Carino no combate à dependência química.
Os pais de Rafinha destacam que a iniciativa faz parte da construção do atleta dentro e fora dos tatames. Para eles, a adolescência é um período decisivo na formação dos jovens e, por isso, experiências como essa têm um papel importante na preparação do filho.
"A visita e a palestra do Rafael Carino foram fundamentais. Nosso papel é, além de treiná-lo para ser um campeão nos tatames, formá-lo como um cidadão íntegro e consciente fora dele. Queremos que ele use sua influência no esporte para inspirar outros jovens a escolherem o Jiu-Jitsu e um estilo de vida saudável, longe dos perigos das drogas".
Reconhecido como uma das principais vitrines para as futuras estrelas da modalidade, o Pan Kids da IBJJF reúne anualmente centenas de jovens atletas de diferentes países. Em busca de mais um grande desempenho internacional, Rafael Carneiro chega ao torneio motivado não apenas pelos resultados esportivos, mas também pela missão de representar valores que considera essenciais para sua formação como atleta e cidadão.
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