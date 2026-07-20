Rafinha conta com o apoio de Carino para brilhar no Pan Kids da IBJJF - (Foto: Reprodução)

Rafinha conta com o apoio de Carino para brilhar no Pan Kids da IBJJF (Foto: Reprodução)

Publicado 20/07/2026 10:00 | Atualizado 20/07/2026 21:31

O jovem talento Rafael Carneiro, conhecido como "Rafinha", está confirmado no Pan Kids da IBJJF 2026, considerado o principal campeonato infantil de Jiu-Jitsu do mundo. Aos 14 anos, o atleta brasileiro embarca para a Flórida, nos Estados Unidos, onde buscará mais um grande resultado entre os dias 24 e 26 de julho, na Silver Spurs Arena, em Kissimmee.



Vivendo um momento importante na carreira, Rafinha chega à competição com a experiência de quem já disputou grandes torneios internacionais e segue trabalhando para consolidar seu nome entre as principais promessas da nova geração da arte suave. Além da preparação técnica, o atleta também tem buscado fortalecer aspectos pessoais que considera fundamentais para sua formação.



Como parte desse processo, Rafael Carneiro visitou recentemente a academia do professor Rafael Carino, faixa-preta de André Pederneiras, ex-lutador de MMA e uma das pessoas responsáveis por incentivá-lo a iniciar sua trajetória no Jiu-Jitsu. O encontro marcou um reencontro com suas origens e foi além dos treinamentos, já que o jovem também participou de uma palestra e conheceu de perto o projeto social desenvolvido por Carino no combate à dependência química.



Os pais de Rafinha destacam que a iniciativa faz parte da construção do atleta dentro e fora dos tatames. Para eles, a adolescência é um período decisivo na formação dos jovens e, por isso, experiências como essa têm um papel importante na preparação do filho.