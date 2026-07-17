Simone é um dos grandes nomes da faixa-preta master entre as mulheres - (Foto: Dai Bueno)

Simone é um dos grandes nomes da faixa-preta master entre as mulheres(Foto: Dai Bueno)

Publicado 17/07/2026 08:00 | Atualizado 17/07/2026 18:27

O primeiro semestre de 2026 foi marcado por desafios e grandes resultados para Simone de Abreu. Competindo na categoria adulta, a atleta master encarou o mais alto nível do Jiu-Jitsu mundial ao disputar o Grand Slam da IBJJF, que é representado pelo Mundial, Brasileiro, Pan e Europeu. Mais recentemente, no começo deste mês de julho, a atleta da CheckMat voltou ao pódio no Curitiba BJJ Pro, ao conquistar o vice-campeonato da categoria após enfrentar, mais uma vez, a multicampeã Gabi Pessanha na decisão.



Depois de meses de intensa preparação e de uma sequência de competições internacionais, Simone reconhece que chegou ao evento nacional desgastada, mas avalia a campanha de forma positiva: “Foi um dia complicado. Eu voltei bastante desgastada depois do Mundial, de um semestre todo de preparação para o Grand Slam. Mesmo assim, fiquei bem feliz com a minha performance, mas acho que ainda tenho mais para dar, mais para desenvolver e bater mais de frente”, destacou a atleta.