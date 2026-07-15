Prates segue alimentando rivalidade com McGregor - (Foto: Reprodução)

Prates segue alimentando rivalidade com McGregor(Foto: Reprodução)

Publicado 15/07/2026 08:00

A derrota de Conor McGregor na luta principal do UFC 329 repercutiu rapidamente entre lutadores da organização, e um dos primeiros a se manifestar foi Carlos Prates. O brasileiro utilizou as redes sociais logo após o evento realizado no último sábado (11), em Las Vegas (EUA), para provocar o ex-campeão do UFC, que sofreu uma grave lesão no joelho direito nos primeiros segundos da luta contra Max Holloway e acabou derrotado por nocaute técnico.



Através da ferramenta "stories" do Instagram, o representante da Fighting Nerds e da VTT aproveitou o momento para ironizar o revés do irlandês e reforçar as provocações que já vinham sendo trocadas entre ambos nas últimas semanas. Em tom provocativo, Carlos Prates sugeriu que McGregor fez a escolha certa ao não enfrentá-lo.



“Se eu pego, eu mato com requintes de crueldade. Fez bem em não aceitar a luta contra mim, ‘Mc Chicken’. Você já fez o seu legado. Agora senta e assiste!”, escreveu o paulista.



As declarações ampliam uma rivalidade que ganhou força recentemente, após divergências públicas envolvendo uma possível negociação entre os dois atletas. O empresário de Carlos Prates, Lucas Lutkus, afirmou no podcast "Direto de Vegas" que o nome do brasileiro foi oficialmente oferecido ao UFC para enfrentar McGregor, mas que o irlandês teria recusado o combate.