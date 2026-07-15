Prates segue alimentando rivalidade com McGregor(Foto: Reprodução)
Através da ferramenta "stories" do Instagram, o representante da Fighting Nerds e da VTT aproveitou o momento para ironizar o revés do irlandês e reforçar as provocações que já vinham sendo trocadas entre ambos nas últimas semanas. Em tom provocativo, Carlos Prates sugeriu que McGregor fez a escolha certa ao não enfrentá-lo.
“Se eu pego, eu mato com requintes de crueldade. Fez bem em não aceitar a luta contra mim, ‘Mc Chicken’. Você já fez o seu legado. Agora senta e assiste!”, escreveu o paulista.
As declarações ampliam uma rivalidade que ganhou força recentemente, após divergências públicas envolvendo uma possível negociação entre os dois atletas. O empresário de Carlos Prates, Lucas Lutkus, afirmou no podcast "Direto de Vegas" que o nome do brasileiro foi oficialmente oferecido ao UFC para enfrentar McGregor, mas que o irlandês teria recusado o combate.
Na sequência, o próprio Prates declarou que "The Notorious" havia evitado enfrentá-lo por considerá-lo um adversário perigoso. McGregor, por outro lado, apresentou uma versão diferente da história durante participação no programa The Ariel Helwani Show. Segundo o ex-campeão, ele aceitou imediatamente a proposta de luta, mas o contrato jamais foi encaminhado pelo Ultimate.
Enquanto McGregor inicia um longo processo de recuperação após confirmar que precisará passar por cirurgia no joelho, Carlos Prates vive momento oposto na organização. Embalado por boas atuações, o brasileiro aparece entre os principais nomes da divisão dos meio-médios e aguarda a definição do cenário da categoria, que terá como próximo capítulo a disputa de cinturão entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry.
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