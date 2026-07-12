Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu agitou o Rio com disputas do kids ao ao master - (Foto: AJP)

Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu agitou o Rio com disputas do kids ao ao master (Foto: AJP)

Publicado 12/07/2026 10:00 | Atualizado 13/07/2026 10:40

O primeiro dia do Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu foi marcado por grandes atuações de jovens atletas no sábado (11), na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Com disputas das categorias infantis, juvenis e master, a competição reuniu competidores de diferentes países e também abriu espaço para atletas de projetos sociais da capital fluminense, que dividiram os tatames com alguns dos principais nomes da nova geração do esporte.



A presença desses projetos reforçou a proposta do evento de ampliar o acesso de crianças e adolescentes ao cenário internacional do Jiu-Jitsu, proporcionando a experiência de competir em uma das principais competições do calendário da modalidade.