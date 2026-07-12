Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu agitou o Rio com disputas do kids ao ao master (Foto: AJP)
A presença desses projetos reforçou a proposta do evento de ampliar o acesso de crianças e adolescentes ao cenário internacional do Jiu-Jitsu, proporcionando a experiência de competir em uma das principais competições do calendário da modalidade.
Entre os destaques das categorias infantis estiveram os parceiros do projeto 220V, Daniel Barbosa e Thiago Gomes, ambos faixas-laranja. Daniel teve campanha impecável e conquistou o ouro após finalizar os três adversários que enfrentou. Thiago também subiu ao lugar mais alto do pódio depois de vencer uma final equilibrada contra João Victor Ribeiro, apontado como uma das grandes promessas da nova geração.
Nas categorias juvenis, o faixa-azul Davi Oliveira chamou a atenção pelo estilo ofensivo. O atleta venceu quatro lutas para conquistar a medalha de ouro na categoria até 60kg. Entre as meninas, Tayla Pita dominou a categoria até 70kg ao vencer três combates sem sofrer qualquer ponto durante toda a campanha.
As disputas entre os faixas-preta master também tiveram protagonismo. A equipe Commando Group, de Abu Dhabi, confirmou sua força ao conquistar cinco títulos na categoria Master 1 faixa-preta. Os campeões foram Emerson Cássio, Thiago Marques, Matheus Luna, Leandro Santos e Felipe Bezerra.
O Abu Dhabi Grand Slam de Jiu-Jitsu, que tem patrocínio do Grupo EDGE, termina domingo (12), quando entram em ação os principais nomes da competição. O segundo e último dia será dedicado aos profissionais das faixas roxa, marrom e preta, além dos amadores das faixas azul e branca, em disputas que valem pontos importantes para o ranking mundial da Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP).
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