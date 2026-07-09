Ian Garry quer surpreender Makhachev e faturar cinturão meio-médio (Foto: Reprodução/UFC)
Em entrevista ao "Irish Boxing", Ian Garry afirmou acreditar que conseguirá impedir Makhachev de controlar o combate no solo. Segundo o desafiante, sua movimentação obrigará o campeão a recorrer às quedas, cenário no qual ele pretende surpreender ao neutralizar justamente a principal arma do adversário.
“Acho que ele não tem escolha. Essa é a minha decisão (de manter a luta em pé). Meu movimento o forçará a tomar decisões. Ele inevitavelmente vai agarrar minha perna – não há dúvida de que isso vai acontecer. E mal posso esperar para que aconteça, porque vou derrotá-lo onde ele é melhor também”, disse Ian.
Invicto durante boa parte da carreira, Ian Garry chega ao duelo motivado pela oportunidade de conquistar o primeiro cinturão do UFC. Conhecido por seu estilo técnico na trocação e pela eficiência defensiva contra tentativas de queda, o irlandês acredita possuir as ferramentas necessárias para interromper a sequência de vitórias de Makhachev e assumir o topo da divisão até 77kg.
Apesar das origens irlandesas e da inspiração em Conor McGregor no início da carreira, Ian Garry desenvolveu grande parte de sua evolução técnica no Brasil. Atualmente, o lutador treina na Chute Boxe/Diego Lima, em São Paulo, dividindo o tatame com atletas de destaque, entre eles Charles do Bronx. Em toda sua trajetória profissional no MMA, sofreu apenas uma derrota, quando foi superado por Shavkat Rakhmonov por decisão unânime no UFC 310.
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