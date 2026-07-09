Ian Garry quer surpreender Makhachev e faturar cinturão meio-médio - (Foto: Reprodução/UFC)

Ian Garry quer surpreender Makhachev e faturar cinturão meio-médio (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 09/07/2026 10:15

A disputa pelo cinturão dos meio-médios no UFC 330, em agosto, promete colocar frente a frente dois atletas de estilos distintos. Enquanto Islam Makhachev construiu sua trajetória com um jogo dominante baseado no Wrestling e no sambo, Ian Garry aposta na movimentação, na trocação e na própria defesa de quedas para quebrar o favoritismo do russo. Faltando pouco mais de um mês para o confronto, o irlandês demonstrou total confiança de que será capaz de superar aquele que muitos consideram o melhor lutador do mundo na atualidade.



Em entrevista ao "Irish Boxing", Ian Garry afirmou acreditar que conseguirá impedir Makhachev de controlar o combate no solo. Segundo o desafiante, sua movimentação obrigará o campeão a recorrer às quedas, cenário no qual ele pretende surpreender ao neutralizar justamente a principal arma do adversário.



“Acho que ele não tem escolha. Essa é a minha decisão (de manter a luta em pé). Meu movimento o forçará a tomar decisões. Ele inevitavelmente vai agarrar minha perna – não há dúvida de que isso vai acontecer. E mal posso esperar para que aconteça, porque vou derrotá-lo onde ele é melhor também”, disse Ian.