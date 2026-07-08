Aldo já enfrentou McGregor e Holloway durante sua trajetória no UFC - (Foto: Divulgação/UFC)

Aldo já enfrentou McGregor e Holloway durante sua trajetória no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 08/07/2026 10:00

O aguardado retorno de Conor McGregor ao octógono segue movimentando o mundo do MMA às vésperas do UFC 329, marcado para o próximo sábado (11), em Las Vegas (EUA). O irlandês enfrentará Max Holloway na luta principal do evento, em um reencontro mais de uma década após o primeiro confronto entre ambos. Para José Aldo, que dividiu o octógono com os dois atletas ao longo da carreira, o favoritismo pertence ao havaiano, embora McGregor ainda represente um enorme perigo.



Em entrevista ao site "Covers", o ex-campeão dos pesos-penas do UFC destacou que a longa inatividade de Conor McGregor pesa na análise do confronto. Ainda assim, José Aldo acredita que a qualidade técnica do irlandês na trocação continua sendo suficiente para mudar o rumo da luta a qualquer momento.