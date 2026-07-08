Aldo já enfrentou McGregor e Holloway durante sua trajetória no UFC (Foto: Divulgação/UFC)
Em entrevista ao site "Covers", o ex-campeão dos pesos-penas do UFC destacou que a longa inatividade de Conor McGregor pesa na análise do confronto. Ainda assim, José Aldo acredita que a qualidade técnica do irlandês na trocação continua sendo suficiente para mudar o rumo da luta a qualquer momento.
“Para mim, é uma luta bem competitiva. McGregor pode ser o azarão, mas, sinceramente, acho que ele tem mais chance de vencer o Max hoje do que ele tinha de vencer o Khabib na época. O favorito é o Max Holloway. Não porque ele é muito superior, mas porque ele ainda está ativo, lutando com frequência, com performances fortes e competitivas. Conor é uma incógnita. Não o vemos lutar há muito tempo. Por isso coloco o Max um passo à frente. Mas isso não significa que o Conor não pode ir até lá e nocauteá-lo. Isso pode acontecer. E não seria uma tragédia para o Max, porque o Conor ainda é um striker de elite”, analisou Aldo.
A avaliação do "Rei do Rio" acompanha a percepção predominante entre analistas e casas de apostas. Apesar da enorme expectativa em torno do retorno de McGregor, o irlandês aparece como azarão diante de Holloway, principalmente pelo período de cinco anos longe das competições e pela sequência recente do havaiano enfrentando adversários da elite do UFC.
O duelo também coloca frente a frente dois dos maiores nomes da história da organização. Enquanto McGregor busca provar que ainda pode competir no mais alto nível após um longo hiato, Holloway tenta aproveitar o bom momento para conquistar uma das vitórias mais importantes de sua carreira. Para José Aldo, embora o favoritismo esteja do lado do havaiano, descartar o poder de decisão de Conor McGregor seria um erro.
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